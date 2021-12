Més d’un centenar de persones van assistir ahir a la celebració del V Fòrum Empresarial de l’Anoia, l’acte acadèmic impulsat per la patronal anoienca que té per objectiu presentar de forma pública l’informe «Empresa i Progrés», editat i elaborat per la mateixa entitat per abordar les inquietuds i preocupacions del teixit empresarial anoienc.

L’edició d’enguany del Fòrum es va celebrar a l’edifici cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui i s’hi va presentar «Empresa i Progrés: Resiliència i oportunitats en la nova normalitat», un document que exposa la situació viscuda durant la pandèmia mundial de la covid-19 però també els reptes i les oportunitats per a la comarca, les empreses, l’administració i els ciutadans. El document s’ha elaborat en el transcurs d’aquest any i ha tingut la participació directa de més de 350 empreses i experts com els economistes i especialistes Xavier Sala-i-Martín, Oriol Amat, Jordi Oliver, Ma Ángeles Tejada, Alfons Cornella i Irma Casas. El document recull tot un seguit d’indicacions que dibuixen estratègies de futur per a la recuperació. L’informe va ser presentat per Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i cap d’Informatius de RAC1. L’informe fa una crida a la digitalització, les energies renovables i el capital humà. El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, va dir que el document «ha de servir per aprofitar l’experiència viscuda, millorar la competitivitat empresarial i seguir amb la resiliència que tant ha ajudat les empreses i la ciutadania». El fòrum també va incloure una ponència de l’expert en innovació i estratègia empresarial i consultor de grans empreses, Alfons Cornella, que va fer recomanacions per afrontar la pandèmia, especialment fer «canvis estructurals a les organitzacions».