Grup Santasusana va rebre ahir el premi del jurat dela 54a edició del Concurs d’Aparadors de Nadal que organitza la Cambra de Comerç de Manresa. Per la seva banda, la floristeria Brunea va merèixer el guardó que atorga la votació popular. En la primera categoria va quedar en segona posició la floristeria Rosa de Jericó, mentre que La lionesa va ser la tercera classificada. En el premi del públic, el segon reconeixement va ser per a Les Sabatilles Vermelles, mentre que Grup Santasusana va quedar tercera.

En total, han estat vint-i-quatre els establiments participants en l’edició d’aquest tradicional concurs nadalenc. Quant a la participació popular, s’han rebut 1.567 vots, gairebé 500 més que l’any passat. Una de les votants, Tiffany Muñoz, de Sant Salvador de Guardiola, es va endur el val per a compres de 50 euros amb què l’organització ha esperonat la votació del públic. Muñoz es declarava ahir, durant l’acte de lliurament de premis, que es va celebrar a la seu de la Cambra de Manresa, una gran aficionada al concurs. «Hi voto cada any», assegurava.

Per a Grup Santasusana, aquesta era la primera participació al concurs. I ho ha fet vestint d’hivern i amb motius nadalencs la maqueta de l’edifici de la Buresa que exhibeix a la plaça Fius i Palà. Brunea ja va guanyar l’any passat el premi popular. I enguany repeteix amb una elaborada proposta presidida per una gran estrella il·luminada. Els dos establiments guanyadors es van endur un premi de 300 euros.

Durant l’acte de lliurament, la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau, va animar tot el comerç a participar l’any que ve, en l’aniversari rodó dels 55 anys de l’esdeveniment, per al qual es prepara, va dir, «una aportació més generosa». A banda dels comerços premiats també hi han participat Farmàcia de la Plaça, Personal I Intrasferible, Forn de Cabrianes, Laura Sanmiquel, Culinarium, Pintures Sagrada Familia, L’Atelier d’espai per art, Electrodomèstics Márquez, Setè cel, Llibreria Papasseit, Vins Alsina, Pastisseria El cigne, Obrallar, Can Solvi, El forn, Tarannà cosmètics, Joieria Copèrnic, La poma d’Eva i Llibreria Sobrerroca.