La Fundació Lacetània, que actua a la comarca del Bages, és la pionera a Catalunya en la col·laboració publicoprivada pel que fa a la gestió de les pràctiques a l’empresa dels estudiants de formació professional. Es va crear el 1990 formalment, però la Cambra de Comerç de Manresa, la Patronal del Metall del Bages i l’Escola de Mestria (més tard Institut de Formació Professional 1988) ja hi treballàvem des de mitjans dels anys 80. I dic treballàvem perquè vaig tenir el goig, com a responsable d’innovació del nou equip directiu de l’institut, de fer els primers passos. Aquella primera finalitat es complementà aviat amb la col·laboració empresa/escola per millorar la maquinària dels tallers, i per implantar de forma pionera els tutors d’empresa o la formació en les Jornades Tecnològiques. L’institut, immers de sempre en aquesta connexió amb l’entorn econòmic, ha prioritzat també la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat i ha obtingut la certificació de qualitat ISO 9001 i actualitzacions subsegüents.

La Fundació Lacetània agrupa avui 9 altres centres docents, institucions i agents socials que fan del seu Patronat un òrgan amb d’àmplia representació. Amb la creació l’any 2001 del Centre de Formació Pràctica (CFP), aquest ha esdevingut una peça clau tant per a la formació professional adreçada a persones en atur com per al reciclatge de treballadors en actiu. L’èxit del centre l’ha convertit en referència única a Catalunya per la seva capacitat de tenir l’últim crit en maquinària i els coneixements corresponents, del món de la mecatrònica. Per allà hi passa gent en atur en cursos del SOC, però molts treballadors d’empresa que la mateixa empresa hi envia per reciclar-se. Projecte faraònics com el centre pendent i encallat de formació de l’automoció de Martorell s’emmirallen en el CFP de Manresa.

Estem en un moment, però, que no seria bo que mori d’èxit. En una recent visita convidat pel president de la patronal, el dinàmic Xavier Perramon, i l’executiu gerent, Marc Clotet, vaig ser coneixedor de les potencialitats i els colls d’ampolla actuals. El CFP té necessitat urgent d’ampliació. Per tant, no pot esperar l’escenari ideal d’aquí a uns anys quan el centre passi a formar part del conglomerat de coneixement que aterrarà a la Nova Fàbrica Nova. De les opcions ben estudiades d’ampliació, l’expansió en mòduls prefabricats fora del recinte o absorbint espai de la fira són els més costosos i d’impacte. En canvi, l’ampliació amb altells a l’espai actual significaria una inversió aproximada de 0,25 milions d’euros. Assumible en cofinançament Ajuntament i Fundació Lacetània i amb suport creditici de Caixa d’Enginyers, que creu en el projecte. La utilització posterior dels espais concreta un cop es faci el trasllat, segur que serà al redós del replantejament de tot l’Espai Firal. Mentre no s’executa cap opció, serà necessari ocupar parcialment les aules i sala d’actes comuns del Palau Firal.

Això seria el continent però el contingut futur promet. El CFP, juntament amb EURECAT, EPSEM-UPC i l’Institut Lacetània, participa en un projecte anomenat DIGI-FAB, que opta a fons Next Generation. Aquest pretén convertir el CFP en un centre de Fabricació Avançada i Digitalització, amb un pressupost de més de 3 milions d’euros, on es preveu l’ampliació i el re equipament.

El dinamisme del CFP no acaba aquí, ja que ha estat determinant com a líder del pla pilot del SOC de formació ocupacional DUAL articulat a l’entorn del contracte de formació i aprenentatge. El 25% de la formació es feia presencialment al CFP i el restant 75% a l’empresa, a través d’un tutor d’empresa supervisat des del CFP. Fruit de «l’experiment» el SOC ha posat en marxa aquesta nova modalitat de formació que evita que s’hagi de fer formació al centre de treball, més enllà de posar en pràctica els coneixements adquirits al centre de formació. L’empresa rebrà una subvenció per pagar el salari i estarà exempta de pagar la Seguretat Social.

Com es pot veure, a Manresa i la comarca tenim autèntics diamants que molts cops ens passen desapercebuts. Un lloc com el CFP, a part de formar, dona serveis a empreses del sector metall, s’hi arriben a codissenyar nous mecanismes i la creativitat pot acompanyar el trànsit del metall automoció cap a altres fites, no només del cotxe elèctric, com els ferrocarrils, la tecnologia sociosanitària o la indústria de l’alimentació. Cuidem aquests diamants i polim-los, que brillin amb tota la seva esplendor.