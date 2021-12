Si demanem a qualsevol persona si està compromesa amb la sostenibilitat, de segur que una gran majoria dirà que sí. Que sí que creu que s’ha de combatre el canvi climàtic, que hem d’evitar la contaminació produïda pels cotxes i que hem de reciclar les nostres deixalles per tal de revertir una situació mediambiental que es veu abocada al desastre si no hi posem remei, ningú s’hi oposaria.

Però si preguntes fins a quin punt està disposat a perdre benestar personal, ja que incorporar la mirada sostenible al dia a dia és una empresa difícil, aquest compromís perd força. I és normal. Tots tenim dret a viure millor, a progressar econòmicament, a guanyar en comoditat i en eficiència, i a gaudir del màxim de bons moments possibles.

La pandèmia ens ha posat davant dels nassos una d’aquestes situacions on benestar i medi ambient es veuen contraposats, i que és la compra de productes amb recepció a domicili practicada per les grans multinacionals, on l’aplicació de polítiques verdes no forma part de les seves prioritats.

Amb les restriccions de mobilitat, tancaments obligatoris de locals i amb la baixada general de desplaçaments, l’últim any i mig ha augmentat força el comerç online, i amb ell, la logística. Només cal veure com carrers i voreres s’han omplert de furgonetes de repartiment, algunes amb marques de comerços electrònics ben visibles, altres d’empreses de logística de tota la vida, i com el nombre d’embalatges superflus es multiplica als espais de recollida de deixalles.

El comerç a domicili transporta, però, sobretot, metall i aire. Arrossega el pes de la carrosseria de camions i furgonetes per portar capses de cartró amb més aire que producte. I tot plegat genera congestió, contaminació i augmenta l’empremta de carboni.

El problema rau, sobretot, en el repartiment d’última milla, aquell que porta els productes des de magatzems i centres logístics, normalment situats a les mateixes ciutats de destí, fins a casa del client. Aquest repartiment és el menys eficient. És el que es troba amb més entrebancs de trànsit i el que ha de retornar al magatzem amb el producte quan no troba el client a casa.

Davant d’aquesta realitat, els experts ho tenen clar: cal reduir l’impacte d’aquest repartiment d’última milla. I per aconseguir-ho proposen, per exemple, reconvertir totes les furgonetes de repartiment en elèctriques, o la instal·lació de taquilles per deixar-hi el producte i que el client el vagi a buscar.

I com deien a casa meva, i suposo que també a la de tots vosaltres: «No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta», per això, com a consumidors, la manera més fàcil que tenim per contribuir a la defensa del medi ambient, amb el mínim sacrifici personal, és comprar al comerç local, estalviant aquesta logística d’última milla.

A més, ens trobem en l’època de l’any, Nadal, on aquest sacrifici encara es redueix molt més, fins al punt que tot siguin beneficis. I per sort, tornem a tenir un Nadal com el que ens agrada. Hem tingut la Fira de Sant Andreu, la de Sant Llúcia, tindrem la cavalcada de Reis, la pista de gel i totes les altres activitats que l’any passat no es van poder dur a terme. I Manresa torna a ser un lloc perfecte per anar a passar el dia en família, passejar i badar. Trobar els regals per a aquells que estimem o simplement a gaudir de l’ambient i sentir l’esperit nadalenc.

En aquest últim sentit, no puc deixar passar l’oportunitat de destacar la iniciativa «Manresa a peu» de l’Ajuntament de Manresa. Un plànol on detalla els minuts a peu que hi ha entre els principals punts de la ciutat, i que sorprenentment et fa veure que mai hi ha més de 15 minuts entre on ets tu i els principals eixos comercials.

Gaudiu del Nadal d’aquella manera que més feliços us faci i sobretot compreu local, que, a més de tots els seus avantatges tradicionals, atenció personalitzada, assessorament de qualitat i bons productes, és molt més sostenible.

Gràcies, i molt bones festes!