La restauració avisa que nous tancaments o restriccions per la covid poden ser "crítics" per un sector que tanca el 2021 "molt tocat". "És molt important que (les administracions) entenguin que el sector ha estat reballant per la seguretat dels clients i tenir novament tancaments podria ser crític" ha dit, Patricia Fernández, responsable del Canal Horeca a Aecoc.

L'associació empresarial de distribució de gran consum calcula que només un 30% dels consumidors han recuperat el comportament habitual que tenien a restaurants abans de la covid. Segons l'Aecoc, el sector "s'està reformulant" i digitalitzant i noves restriccions "serien una nova pedra en aquest camí". "Queden 7 de cada 10 consumidors per recuperar", ha dit Fernández. La principal reticència per anar de restaurants és la por al contagi de la covid-19.