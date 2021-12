Rere l’empremta que ha deixat la covid-19 en l’economia, és moment ara de passar a l’acció i començar a construir, sense demora, les bases d’una nova economia sostenible, realista i justa. Les polítiques de recuperació pivoten sobre aquest objectiu; tant els fons europeus Next Generation com el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència són eines que, junt amb la inversió privada, haurien de consolidar el creixement.

El sector energètic està liderant la lluita contra el canvi climàtic. Tenim disponible la tecnologia necessària, comptem amb el compromís de tots els actors amb la transformació de la nostra economia i amb la sostenibilitat, i tenim, els estímuls necessaris per portar-ho a terme.

Però no hi haurà ni recuperació ni transició si no unim esforços des d’administracions i sector privat. El lideratge empresarial és clau, però hem d’anar de la mà, amb marcs regulatoris estables que donin visibilitat i prou rendibilitat a la inversió.

És moment de consolidar la matriu energètica del país, impulsar els gasos renovables i l’hidrogen, i treballar per a una adequada integració de les noves fonts d’energia. Per a això les empreses energètiques tenim un paper cabdal en aquesta transformació del sector, i de l’economia en el seu conjunt, incloent-hi la creació d’ocupació.

Naturgy està fermament compromesa amb la transició energètica i amb la recuperació del país. El 2018 vam iniciar la nostra transformació per afrontar els reptes d’un sector sotmès a un profund canvi estructural, que s’ha accelerat per les conseqüències de la pandèmia, i l’increment dels objectius de sostenibilitat a nivell europeu i mundial. Tan sols quatre anys després, la companyia s’ha compromès amb la neutralitat en carboni per al 2050 i està preparada per contribuir al creixement econòmic dels països on operem.

Estem plenament convençuts que, o som sostenibles, o no serem. Per això hem integrat a la nostra gestió els criteris ASG, des del disseny dels productes i serveis, fins al desenvolupament de nous projectes. Hem iniciat un camí sense retorn cap a la digitalització, des de les nostres xarxes de gas i electricitat fins al servei integral als nostres clients, que ens demanen més agilitat, flexibilitat i personalització en la nostra relació amb ells.

Hem posat les persones al centre de totes les nostres decisions, per oferir un servei excel·lent als nostres clients i oportunitats de desenvolupament professional als nostres empleats. I tot això, sense deixar de banda l’atenció als nostres accionistes, que ens recolzen de manera incondicional en aquesta transformació en què estem immersos.

Estic convençut que el 2022 serà un any definitiu per, com deia al principi, començar a actuar, amb decisió i realisme, per transformar el nostre entorn i arribar als objectius de sostenibilitat que ens hem fixat amb la vista posada en el benestar de les persones.