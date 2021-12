El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, descarta un increment dels tipus d’interès el 2022 per la pujada de preus que s’espera a curt i mitjà termini. En una entrevista al diari ‘Expansión’, De Cos va assenyalar ahir que la pujada dels tipus només es donarà quan la inflació torni a situar-se prop del 2%, una condició que ara mateix «no es dona». No obstant això, el governador veu amb bons ulls la retirada del programa pandèmic de compra d’actius (PEPP). «Les projeccions apunten cap a un creixement robust de l’economia els pròxims anys», assenyala. No obstant això, va matisar que la retirada d’estímuls serà progressiva i manté l’opció de reactivar el programa en cas que la pandèmia tornés a comprometre la situació econòmica. Hernández de Cos diu que el volum d’estímuls monetaris «continuarà sent elevat» i que l’Estat «pot estar tranquil» amb el suport que seguirà proporcionant el Banc Central Europeu.