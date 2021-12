Cepsa i Endesa han signat una aliança pionera que ajudarà a accelerar la transició energètica a Espanya i Portugal, impulsant la descarbonització del transport i el foment de la mobilitat sostenible.

Philippe Boisseau, conseller delegat de Cepsa, i José Bogas, conseller delegat d'Endesa, han segellat aquest dimarts l'acord, juntament amb Maarten Wetselaar, que serà el nou CEO de Cepsa a partir del proper 1 de gener.

Cepsa, juntament amb Endesa X, la línia de negoci d'Endesa de mobilitat elèctrica, oferiran una proposta diferencial al mercat espanyol i portuguès de mobilitat elèctrica gràcies a la seva àmplia capil·laritat. Les dues empreses treballaran conjuntament amb l'objectiu de desenvolupar la que serà la xarxa de recàrrega ultraràpida més gran d'Espanya i Portugal a la carretera ('on the go').

Aquesta nova xarxa de recàrrega ultraràpida que desplegarà Cepsa (de punts de 150 kW situats a tots els corredors i principals vies de comunicació) s'unirà als plans de desenvolupament d'infraestructura de recàrrega que ja té Endesa X d'aquesta tecnologia i que, a dia d'avui, l'han portat a tenir instal·lats 75 punts de recàrrega ultraràpids a 25 ubicacions per tot Espanya.

Aquests equips permetran que els usuaris puguin recarregar el 80% de la bateria dels vehicles elèctrics en aproximadament 10 minuts.

Els clients de Cepsa i Endesa podran utilitzar tots els carregadors públics de les dues companyies a través de les seves plataformes digitals (apps). És a dir, seran xarxes de recàrrega totalment interoperables. Un tema molt rellevant ja que els clients podran fer servir tots els carregadors públics de les dues companyies, podent triar per a la seva utilització tant l'app de Cepsa com la d'Endesa X (JuicePass).

Gràcies a aquesta interoperabilitat, els clients de Cepsa podran gaudir ja des de principis d'any, a través de la seva pròpia app mòbil, dels prop de 2.800 punts de recàrrega que Endesa X ja té desplegats tant a ciutats, vies de comunicació i transport, com en zones rurals per vertebrar les diferents zones d'Espanya, amb l'ús de totes les tecnologies (ultraràpida, ràpida i semiràpida).

Serveis addicionals de mobilitat

A més, ambdues companyies col·laboraran activament en el desenvolupament d'una proposta comercial de mobilitat elèctrica en tots els àmbits, amb l'objectiu que tots els usuaris que vulguin apostar per la mobilitat elèctrica puguin tenir a la vostra disposició una solució integral que cobreixi les vostres necessitats de recàrrega , tant a l'àmbit d'accés públic com a l'àmbit de la recàrrega vinculada.

Durant l'acte de signatura de l'acord, Philippe Boisseau, CEO de Cepsa, ha destacat: “Aquesta aliança suposa un pas rellevant no només per a les dues companyies, sinó que és una fita destacada per a la transició energètica a Espanya i Portugal. Per primer cop, s'uneixen esforços de manera decidida i transversal per fer possible la descarbonització del transport en línia amb la consecució de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És un honor poder fer-ho amb una empresa com Endesa”.

Per part seva, José Bogas, conseller delegat d'Endesa, ha assenyalat que “les col·laboracions entre empreses són fonamentals per accelerar projectes i ser més útils per a la societat. Aquesta és l'essència de l'acord que acabem de tancar amb Cepsa. Un projecte conjunt que és avantguarda en les solucions de mobilitat elèctrica i que ajuda a frenar els efectes del canvi climàtic. Endesa té un camí ben marcat cap a la seva neutralitat climàtica i celebrem que Cepsa ens hagi triat com a companys de viatge en aquest projecte”.

Per a Pierre-Yves Sachet, director comercial de Cepsa: “Gràcies a aquest acord pioner podrem donar servei a les noves necessitats de mobilitat dels nostres clients. Amb el desenvolupament de la nostra xarxa de recàrrega ultraràpida i la facilitat d'accés a la xarxa pública d'Endesa X, aportem una experiència completa i diferencial al client de vehicle elèctric, que cobrirà totes les necessitats de recàrrega tant a les destinacions habituals com als viatges de llarga distància”.

Mentrestant, Davide Ciciliato, director general d'Endesa X, apunta: “Endesa X sempre ha tingut com a objectiu prioritari que el desenvolupament de la recàrrega de vehicle elèctric havia d'anar lligat on el client vol i necessita carregar. I aquesta ha estat la màxima en el nostre desplegament en els darrers tres anys. Amb innovació, tecnologia necessària i experiència de l'equip, hem desenvolupat solucions que satisfan totes les necessitats de l'usuari, des de la recàrrega a casa com en l'àmbit públic, que avui es reforça gràcies a aquesta aliança. I, per últim, i no menys important, la tecnologia digital que permet que la transició a la mobilitat elèctrica sigui senzilla i natural”.