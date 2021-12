La producció de vehicles a Espanya entre gener i novembre segueix afectada per la falta de proveïment a les fàbriques de microxips, la qual cosa ha provocat que la fabricació s’hagi reduït un 5,8% en comparació amb el mateix mes de 2020, fins a les 1.950.729 unitats. Aquest percentatge és tres punts percentuals superior a la caiguda del passat mes d’octubre, quan la producció va començar a baixar un 2,5% respecte als deu primers mesos de 2020, segons dades facilitades ahir per la patronal de fabricants Anfac. Només al novembre passat la producció es va desplomar un 28% en taxa interanual, fins a les 193.449 unitats.

Segons va explicar Anfac en una nota, la falta de semiconductors s’ha anat agreujant en els últims trimestres i no es preveu que aquesta situació millori fins a, almenys, mitjans de 2022. Espanya no és un cas aïllat, ja que la producció també ha descendit en l’últim trimestre a Alemanya (46,7%), Itàlia (31,7%), Portugal (38,1%), el Regne Unit (39,5%) i Espanya (36,1%).

Per tipus de vehicle, durant el mes de novembre, en comparació amb el mateix mes de 2020, la fabricació de turismes i tot terrenys ha sofert una important reculada del 27%, amb 155.724 unitats. L’enfonsament de la fabricació de vehicles comercials i industrials ha estat major, del 31,6%, fins a les 37.725 unitats.

El mes passat la producció de vehicles de zero i baixes emissions va caure el 18%, fins a les 23.966 unitats (vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids convencionals, gas natural i GLP). En el cas dels híbrids endollables van ser els més afectats amb un descens del 27,3%. En l’acumulat, els electrificats, híbrids i de gas mantenen la seva quota de producció, del 11,6%, fins a les 225.915 unitats. No obstant això, per primera vegada, la fabricació del vehicle electrificat trenca la seva tendència mensual de creixement per la crisi de microxips i es redueix un 30% al novembre, fins a 18.099 unitats i el 9,4% del total de la producció. En els onze primers mesos s’acumulen 181.232 unitats fabricades, un 50% més en taxa interanual. Els híbrids endollables han estat els que més han crescut en producció al novembre, fins a 1.202 unitats, el 104% més, encara que només representen el 0,6% de la fabricació total, segons Anfac.

Pel que respecta a les exportacions, fins a l’onzè mes de l’any s’han enviat fora de les fronteres espanyoles 1.692.942 unitats, el 4,8% menys que un any abans. Només al novembre les vendes a l’exterior han baixat el 26,8% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins a les 169.197 unitats exportades.

En aquest apartat, a més de la falta de microxips, també han llastrat les exportacions la menor demanda dels mercats europeus de vehicles espanyols.

En l’últim mes, les vendes a Europa (suposen el 71% del total) s’han reduït el 26,7%, liderades per Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Turquia; mentre que han augmentat el 42,1% a Àfrica i han caigut a Amèrica el 36,8% -degut principalment al fort descens als EUA, del 76,3%, que passa d’ocupar la desena posició de 2020 a l’actual 29-, i el 19,2% a Àsia.