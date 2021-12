Els grups parlamentaris d'ERC, Junts per Catalunya i el PSC i Units per Avançar han pactat aquest dimecres que Esther Giménez-Salinas sigui la nova Síndica de Greuges. A banda, els tres grups també han acordat que Meritxell Borràs sigui la nova directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el cas de la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries i la Comissió de Garantia del Dret d'Acció a la Informació Pública, els grups apunten que designaran els membres les pròximes hores. Els tres grups parlamentaris, que feia temps que negociaven la renovació d'aquests càrrecs amb mandats caducat fora dels focus, aspiraven a tancar un acord abans d'acabar l'any i han acordat iniciar els tràmits a partir del gener.

La primera tasca serà avaluar la idoneïtat de les candidatures.Finalment, els tres grups majoritaris a la cambra han decidit reduir els mandats a sis anys d'aquells organismes que ara en tenen de nou.

Perfils

Esther Giménez-Salinas és llicenciada en Dret per la UB, doctorada en Dret i diplomada en Psicologia Aplicada per la UB i va ser rectora de la Universitat Ramon Llull (URL) durant deu anys (2002-2012). També va ser vocal del Consell General del Poder Judicial (1996-2001) i directora de Relacions Institucionals del Departament de Justícia de la Generalitat (1995-1996), entre altres.

Actualment és professora de Dret Penal a la Facultat de Dret ESADE-URL (catedràtica des del 1996) i és membre assessora de diferents consells, entre els quals destaquen el Banc Santander o Endesa. Meritxell Borràs, proposada com a directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, és exconsellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, càrrec que va ocupar durant el govern de Carles Puigdemont. Prèviament havia estat consellera de Governació i Relcions Institucionals en el govern d'Artur Mas. El mes de juny passat, Borràs va acabar de complir la pena de 20 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic que va imposar-li el Tribunal Suprem per un delicte de desobediència per l'organització de l'1-O. Borràs és llicenciada en farmàcia per la UB.