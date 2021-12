El Consell de Ministres va aprovar ahir un fons de contingència per valor de prop de 1.908 milions d’euros per atendre els pagaments a empreses elèctriques derivats de l’anul·lació de l’anomenat cànon hidràulic ordenada pel Tribunal Suprem. En concret, l’alt tribunal ha considerat contrari a llei un reial decret aprovat l’any 2015, en època de govern del PP, després del recurs contenciós administratiu que va presentar la patronal del sector, Unesa. En virtut de la sentència l’Executiu haurà de retornar l’import recaptat dels exercicis 2013 i 2014, pel fet que es va exigir el tribut a través d’una disposició reglamentària declarada nul·la per establir una aplicació retroactiva prohibida i incorrent en extralimitació reglamentària.

També s’estableix la devolució d’allò recaptat dels anys 2015 a 2020 en els casos en què no s’hagi dut a terme la revisió prèvia de la concessió administrativa per a l’ús de l’aigua amb finalitats hidroelèctriques. La decisió del Govern arriba quan el preu de la llum segueix rebentant tots els rècords i avui marcarà un nou màxim històric: 360,02 euros/MWh, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). L’últim rècord, dilluns, era de 339,84 euros/MWh. El preu de l’electricitat al mercat majorista pujarà avui gairebé un 6% respecte a l’últim màxim històric, i es consolidarà per sobre dels 300 euros MWh. El màxim del dia arribarà als 380 euros/MWh, mentre que el moment més barat no baixarà dels 331,40 euros/MWh. Els moments més cars seran a les 7 i les 8 del vespre, amb 380 euros/MWh. D’altra banda, el govern espanyol ha aprovat prorrogar la rebaixa d’impostos de la factura de la llum davant l’escalada de preus i, d’aquesta manera, es mantindrà a principis de 2022. Així doncs, algunes de les mesures que s’han aplicat en la part final d’aquest 2021 seguiran en vigor fins a l’abril. Es tracta de la rebaixa de l’IVA de la llum del 21 al 10% així com de la reducció del 5,1 al 0,5% de l’impost especial de l’electricitat, que seguiran fins al 30 d’abril de 2022. Pel que fa a la suspensió del tribut sobre el valor de producció d’energia elèctrica (7%), es mantindrà fins al 31 de març. Ho va explicar ahir la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en roda de premsa després del Consell de Ministres. Ribera també va assegurar que es mantindran fins a finals d’abril els descomptes d’entre el 60 i el 70% en el consum d’energia de famílies vulnerables que siguin beneficiàries del bo elèctric. A més, la vicepresidenta va dir que s’afegeix una mesura addicional per als consumidors de gas industrial que tindran la possibilitat de flexibilitzar els contractes fins al 31 de març de 2022. La vicepresidenta va subratllar que la pròrroga es fa perquè hi ha la perspectiva que el preu de l’electricitat en el mercat majorista segueixi augmentant. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, estima que la decisió implicarà deixar de recaptar més de 2.000 milions d’euros. Rodríguez va dir que l’executiu manté el compromís «d’esmorteir el cop del preu de l’energia».