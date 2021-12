El Govern destinarà 20 milions d'euros en ajuts directes a l'oci nocturn arran del nou tancament del sector, anunciat dilluns per l'ascens de la variant òmicron. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que és la línia més important impulsada fins ara per aquest sector, i se suma als 40 milions destinats fins ara a aquest tipus d'establiments, molt colpejats per les restriccions derivades de la pandèmia.

Ara, l'executiu parlarà amb el sector per acabar de perfilar les condicions dels ajuts. Segons Torrent, "Catalunya és el territori de l'Estat que més ajuts directes ha donat als sectors afectats per les restriccions".