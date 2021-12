La marca Liken Skis, creada per Oriol Baró, ha estat guardonada amb el Premi Nacional d’Artesania atorgat pel Govern estatal en la categoria d’emprenedoria. El reconeixement distingeix actors rellevants de l’artesania estatal que amb la seva feina fan del sector un motor d’economia, ocupació i innovació. Baró ha aconseguit el guardó per la tasca que desenvolupa al seu taller de la Pobla de Lillet, on elabora esquís des de zero, a mida de l’usuari i en un tracte directe amb ell sense mitjancers. El 2018 la iniciativa ja va aconseguir el guardó al Millor Projecte Emprenedor dels premis Emprèn UB de la Universitat de Barcelona, i el 2019 el premi al Millor Projecte Emprenedor Concurs d’Idees Emprenedores del Berguedà.

D’altra banda, la firma de ceràmica i disseny Bas i la marca de sabates de pell Aldanondoyfdez, ambdues de Barcelona, han estat finalistes del Premi Producte, que ha recaigut en la companyia gallega Noroeste Obradoiro.