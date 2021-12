El Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat aquest dijous ajuts directes per al sector per valor de 730 milions d'euros. En un comunicat, l'organització assegura que la restauració necessita 3.000 euros per treballador o professional autònom i que no es discriminin les empreses mitjanes o grans. "S'ha de tenir en compte la mida de l'establiment i, per això, proposem que es prengui com a referència el nombre de treballadors i d'autònoms" per determinar els ajuts, afirma el director del Gremi, Roger Pallarols. Segons ell, els 20 milions anunciats dimecres pel Govern per a l'oci nocturn són "ridículs".

El sector diu que la restauració catalana dona feina a 243.367 persones, segons el darrer informe del ministeri de Treball, i que això suposa injectar-li 730 MEUR, a raó de 3.000 euros per treballador o autònom. Així mateix, el Gremi diu que cal "simplificar al màxim" la tramitació dels ajuts per evitar incidents informàtics com els que s'han produït en etapes prèvies de la pandèmia. El Gremi de Restauració també exigeix al govern espanyol que "abandoni el paper secundari que ve adoptant durant l'últim any i mig i imposi, amb consens o sense, una resposta unitària a tot el territori que preservi la igualtat entre empreses i ciutadans". Segons Pallarols, és una "injustícia" que els restauradors barcelonins hagin de patit les restriccions "més severes de tot l'Estat". "La Generalitat s'ha distingit per una línia dura en matèria de restriccions sense que la pandèmia hagi evolucionat millor que en altres territoris, mentre sectors econòmics com la restauració sí que se n'han ressentit, i molt", ha indicat el director del Gremi.