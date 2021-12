A Catalunya s’han signat 5.908 hipoteques sobre habitatges durant el mes d’octubre, un 43,4% més en termes interanuals, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta de la sisena comunitat que més creix a l’Estat. No obstant això, la xifra registrada a l’octubre suposa un descens del 16,5% respecte al setembre. El mercat ja s’ha recuperat, doncs, de l’esclat de la crisi de la covid-19 ja que l’indicador es troba un 14,1% per sobre de les dades del 2019. Pel que fa a l’import mitjà de cada hipoteca, aquest se situa en els 164.744 euros a Catalunya, un 2,9% per sobre les xifres de l’any passat.

Lleida és el territori que registra un major increment en el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatge. Durant el mes d’octubre se n’han formalitzat 265, un 38% més que l’any passat i un 46,7% més que al 2019, abans de la pandèmia. També destaca el creixement de Girona, on s’han firmat 665 hipoteques a l’octubre. Això suposa un increment del 36,5% en termes interanuals i un 13,9% per sobre del 2019. Pel que fa a Barcelona, el nombre d’hipoteques ha estat de 4.293, un 31,1% més en termes interanuals i un 8,8% més respecte a 2019. Tarragona és la demarcació catalana on menys creix la constitució d’hipoteques sobre habitatge, segons les dades de l’INE. A les comarques tarragonines, el nombre d’hipoteques s’ha situat en 685, un 15% més que l’any passat, però un 18,8% més en comparació al setembre de 2019. Pel que fa al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques al setembre ha estat de 36.249. Això representa un increment del 27,9% en termes interanuals i del 17,1% respecte a 2019. Quant a l’import mitjà de les hipoteques, aquest creix un 1,3% respecte al setembre de l’any passat, fins als 143.187 euros. Sis de cada deu hipoteques a l’Estat (64,4%) són a tipus fix, mentre que el 35,6% restant són a tipus d’interès variable. En les variables, el tipus d’interès mitjà a l’inici és del 2,36%, mentre en les de tipus fix l’interès és del 2,76%.