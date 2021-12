L'economia espanyola va créixer un 2,6% entre el segon i el tercer trimestre de l'any, sis dècimes més respecte a les dades avançades l'octubre passat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra millora el creixement registrat tant al primer com al segon trimestre de l'exercici, del -0,6% i de l'1,1%, respectivament. Per altra banda, també eleva en set dècimes la variació interanual del PIB, fins al 3,4%. Segons detalla aquest dijous l'INE, les diferències entre les estimacions publicades a l'octubre i les dades definitives responen a les "dificultats inherents a la mesura en un període de canvis bruscos", i recorda que la crisi de la covid-19 pot fer que certes variables "siguin més rellevant que en moments anteriors".