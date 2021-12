El preu de la llum continua escalant i avui marcarà un nou màxim històric: 383,67 euros/MWh, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). Es tracta del segon dia consecutiu que el preu de l’electricitat bat el rècord, després que ahir assolís 360,02 euros/MWh. El cost de l’electricitat al mercat majorista pujarà el 6,5% respecte a l’últim màxim històric, i serà el vuitè dia que trenca la barrera dels 300 euros MWh. La franja horària més cara serà de set a vuit del vespre amb un import de 409 euros MWh, mentre que la franja més barata haurà estat entre les quatre i les cinc de la matinada amb 303 euros MWh.

Si les xifres es comparen amb les del desembre del 2020, el preu de la llum s’ha multiplicat per set en 12 mesos. El 23 de desembre del 2020 la llum costava 46,3 euros/MWh de mitjana, molt lluny dels 383,67 euros MWh d’avui, el 728,6% més. En un context marcat per l’encariment del preu del gas i el petroli, els drets d’emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, el Govern espanyol ha aprovat aquesta setmana la rebaixa d’impostos de la factura de la llum fins a final del primer trimestre del 2022 per compensar l’escalada de preus.