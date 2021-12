El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que depèn del Departament d’Empresa i Treball, invertirà 42 milions d’euros l’any 2022 en subvencions de formació professional per a l’ocupació que beneficiaran al voltant de 120.000 treballadors. L’oferta formativa, acordada entre la Generalitat i els agents socials, té com a objectiu complementar la formació programada per les empreses i facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat. Els programes inclouen formacions tant en l’àmbit sectorial, dirigides a un sector productiu concret, com de caràcter transversal, dirigits a l’obtenció de competències professionals de diferents sectors.

En concret, el consorci destinarà un total de 17,9 milions d’euros en accions formatives transversals en diversos sectors. Dins aquest camp destaquen programes adreçats als requeriments de productivitat i competitivitat dels treballadors i les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productius i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Segons ha informat el Govern, aquests programes se centraran a reforçar el coneixement d’idiomes, les aplicacions informàtiques i també la seguretat i salut laboral. Per altra banda, les accions formatives adreçades a un àmbit sectorial concret disposaran d’un pressupost de 15 milions d’euros. Els sectors que es podran beneficiar d’aquestes ajudes seran l’agroalimentari, el comerç, la construcció, l’educació, la formació i el lleure, la indústria, la sanitat, els afers socials, els serveis a les empreses, el transport, la comunicació, el turisme, l’hostaleria i el joc. Finalment, la formació dirigida a l’obtenció de certificats de professionalitat tindrà un pressupost de 9,1 milions d’euros. Segons el Govern, aquests certificats tindran equivalència en el món acadèmic i professional i validesa al conjunt de l’Estat.