L’economia espanyola va créixer el 2,6% durant el tercer trimestre de l’exercici, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que suposa una millora de sis dècimes respecte a la dada preliminar avançada a l’octubre i d’1,4 punts respecte a la pujada del PIB del trimestre anterior.

Les xifres difoses ahir apunten que el creixement s’ha recolzat en bona part en la demanda externa (exportacions i importacions), que va aportar 1,5 punts percentuals, mentre que la demanda interna (consum i inversió) hi va contribuir amb 1,1 punts percentuals.

De fet, el pes de la demanda interna en la pujada del PIB es va reduir a la meitat respecte al trimestre anterior, en contrast amb l’estirada de la demanda externa, sostingut en un fort repunt de les exportacions, que van accelerar el seu creixement de l’1,3 al 7,1%, i la moderació de les importacions, que van reduir el seu a la meitat, del 4,5 al 2,2%.

L’ocupació mesurada en llocs de treball equivalents a temps complet va créixer el 3,9%, quatre punts més que en el segon.

L’INE ha precisat que també ha revisat a l’alça en una dècima el creixement del PIB del segon trimestre (passa de l’1,1 a l’1,2%) i ha ampliat en una dècima la caiguda en el primer (del -0,6 al -0,7%).

El consum de les llars en el període juliol-setembre va augmentar un 1% davant de la caiguda del 0,5% avançada per l’INE, encara que suposa un alentiment significatiu respecte a l’increment de 5 punts registrat en el segon trimestre. La inversió es va apuntar una alça de l’1,8% gràcies sobretot a l’increment de la dirigida a béns d’equip i maquinària (3,7%), mentre que la destinada a habitatge i construcció va registrar una baixada del 0,4%.

Per sectors econòmics, els serveis van liderar el capítol de pujades amb un increment del 4,1%, per sobre de la indústria (2%), la construcció (2%) i l’agricultura, que va protagonitzar l’única caiguda amb una contracció del 4,7%. A preus corrents, el PIB va aconseguir els 303.717 milions d’euros, i va superar la barrera dels 300.000 milions per primer cop des del quart trimestre de 2019, abans de la pandèmia de la covid.

Segons el Govern, la revisió a l’alça de la pujada del PIB en el tercer trimestre confirma que el creixement s’accelera des de l’estiu. El Ministeri d’Afers Econòmics va destacar en un comunicat que aquesta millora es produeix «gràcies a les mesures adoptades per protegir el teixit productiu i l’ocupació i a l’avanç en la implementació del Pla de Recuperació». Va fer un esment especial sobre la revisió a l’alça del consum, que en l’avanç d’octubre pujava el 0,5% i finalment ha estat l’ 1% -una dada que han destacat també diferents economistes-, i va enaltir tant l’evolució de les exportacions com les dades d’ocupació.