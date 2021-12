El preu de l’electricitat en el mercat majorista (pool) baixa avui el 23,3% i se situa en 311,02 euros/megavat hora (MW), si bé encara roman per sobre dels 300 euros/MWh, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). Per franges horàries, l’electricitat serà més cara entre les 10.00 i les 11.00 h, quan assolirà els 373,34 euros/MWh, i més barata entre les 4.00 i les 5.00 h, quan se situarà en 258,5 euros/MWh.

El preu de la llum d’avui serà gairebé vuit vegades més alt que el que es va registrar en el mateix dia del 2020 (39,94 euros/MWh) i gairebé quinze vegades al del 23 de desembre del 2019 (abans de la pandèmia, quan va ser de 20,96 euros/MWh. Malgrat el descens, el preu de la llum al mercat majorista continuarà superant els 300 euros/MWh després de vuit dies, el valor ha depassat aquesta xifra des del 16 de desembre, quan va arribar a 302,48 euros/MWh. Amb un preu mitjà des de principi de mes de 261,50 euros/MWh, tot fa preveure que el desembre serà el més car de la història i que se superaran els valors del novembre (193,42 euros/MWh) i l’octubre (200,06 euros/MWh).

Els preus de la llum al mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya, i serveix de referència per als altres 17 milions que contracten el seu subministrament al mercat lliure. En el cas del PVPC, el pes del preu de la llum al mercat majorista a la factura és el 24%, i la resta correspon als peatges i càrrecs que sufraguen costos del sistema i de les polítiques energètiques, a més d’impostos -com l’IVA o el de l’electricitat-, rebaixats pel Govern per intentar pal·liar l’impacte dels alts preus del pool en la factura.