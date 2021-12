La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha estat seleccionada com a presidenta del Comitè Monetari i Financer Internacional, l’òrgan rector de les polítiques del Fons Monetari Internacional (FMI). Rellevarà la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, que va renunciar al càrrec al qual va accedir el 18 de gener del 2021, tot sent la primera dona a presidir-lo.

Calviño, que serà presidenta de l’IMFC un període de dos anys, podrà compatibilitzar aquesta tasca amb les seves funcions de vicepresidenta econòmica a Espanya. La número dos de l’Executiu va rebre el suport dels ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) per a aquest càrrec.

Es tracta d’un comitè que juga un paper «clau d’orientació estratègica» en les polítiques de l’FMI, segons indica el propi organisme, en assessorar i informar la junta de govern sobre la supervisió i gestió del sistema monetari i financer internacional incloses les respostes al desenvolupament d’esdeveniments que puguin pertorbar el sistema.

El comitè té 24 membres la designació dels quals reflecteix la grandària i composició del directori executiu i el seu president assumeix generalment un mandat de tres anys.

Nadia Calviño Santamaría va néixer a la Corunya el 3 d’octubre del 1968. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i en Dret per la UNED, i pertany al Cos de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat. És filla de José María Calviño Iglesias, advocat i ex director general de Radiotelevisió Espanyola (1982-1986) durant el primer Govern del PSOE. El de juny del 2018 va ser nomenada ministra d’Economia i Empresa de l’Executiu de Pedro Sánchez. Més tard va ser nomenada governadora per Espanya al Banc Asiàtic per a Inversió en Infraestructures, al Mecanisme Europeu d’Estabilitat, al Banc Interamericà de Desenvolupament, al Banc Africà de Desenvolupament i a l’FMI.

El 8 de maig del 2019 va ser designada presidenta de la Junta de Governadors del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament i el juliol, va sonar com a candidata per succeir Christine Lagarde com a directora gerent de l’FMI.