El preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista baixarà avui el 27,2% respecte al preu d’ahir, fins als 226,42 euros el megawatt hora (MWh), la qual cosa suposa la primera vegada que baixa de la cota dels 230 euros en dues setmanes.

Amb aquest nou descens, la llum deixa enrere les dues últimes setmanes de continus increments i de rècord consecutius, acumulant una caiguda de gairebé el 50% entre la nit de Nadal i Nadal.

En qualsevol cas, el cost de l’electricitat al mercat majorista segueix disparat si es compara amb els registres del mateix dia de l’any anterior. Per Nadal de l’any passat, el preu es limitava a 16,04 euros/MWh, per la qual cosa l’increment és del 1.312%, és a dir, ara és fins a 14 vegades més cara que fa un any.

Com que és festiu en una gran part del món, la demanda és molt menor -les empreses i la resta de grans consumidors tanquen-, la qual cosa explica que el preu baixi. No obstant això, malgrat ser Nadal, serà una de les jornades més cares de la història.