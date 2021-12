Telefònica signarà aquest dimarts amb CCOO i UGT un pla de baixes voluntàries per a treballadors a partir de 54 anys. El cost es calcula en uns 1.700 milions d'euros. No és la primera vegada que l'empresa planteja una mesura d'aquest tipus, però aquest cop no és universal. Segons ha explicat a Jaume Álvarez, de CCOO, l'empresa ha establert àrees "crítiques" on la sortida estarà limitada al 38% de la plantilla.

En altres, menys interessants per a la firma, per l'evolució del sector tecnològic o altres causes, el límit s'ha establert en el 75%. Actualment Telefònica té uns 4.500 treballadors que compleixen els requisits per acollir-se a l'acomiadament voluntari i incentivat. Els sindicats calculen que s'hi acolliran entre 2.900 i 3.000.

Pel que fa a les condicions pactades, Álvarez ha explicat que els treballadors nascuts l'any 1967 rebran un 68% del sou regulador, que cobraran fins a la jubilació. Podran compaginar aquesta prestació amb altres activitats laborals, sempre que no suposin competència per a Telefònica. Pel que fa als treballadors nascuts abans, la prestació serà de fins al 65% del sou regulador.

Segons la proposta, els treballadors que no puguin accedir a la jubilació ordinària als 65 anys podran sol·licitar, en el moment de l'adhesió, que la renda compromesa fins a aquella edat es reparteixi en 24 mensualitats més, fins que compleixin els 67.

L'empresa preveu que les sortides tinguin lloc pel febrer, per la qual cosa, els treballadors que s'hi vulguin acollir tindran el mes de gener per apuntar-s'hi. Els sindicats han pactat en les operacions anteriors que les baixes voluntàries s'encadenessin amb les jubilacions dels afectats. En aquest cas també serà així. En l'última que hi va haver, el 2019, van marxar un 60% dels treballadors previstos.

Pròrroga del conveni

En paral·lel al pla de baixes voluntàries, direcció i sindicats han pactat també la pròrroga del conveni col·lectiu de la firma. Tant CCOO com UGT han votat aquest dilluns a favor d'aquests dos acords, així com del Pla Social d'Ocupació (PSE per les sigles en castellà). Pel que fa al conveni, que tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2023, la proposta garanteix que no hi haurà pèrdua de poder adquisitiu, qüestió que els sindicats exigien en el marc d'un escenari marcat per l'augment de la inflació. També es manté la clàusula de garantia salarial per al període 2019 a 2022, ambdós inclosos.

Per al 2023 hi haurà una revisió de l'1,5% de la massa salarial i s'abonarà un plus de 300 euros per a tota la plantilla inclosa dins l'àmbit del conveni. D'aquesta quantitat, 150 euros es consolidaran en l'exercici del 2024.