Twitter, Sergi Arola o Samuel Eto'o són alguns dels noms que apareixen en la llista de morosos amb Hisenda al tancament del 2021. Compta amb 7.277 empreses i persones físiques amb un deute de 18.200 milions d'euros. El nombre de deutors creix un 88% respecte a la darrera llista publicada el juliol, un fet que s'explica pel nou límit fixat per l'Agència Tributària.

Abans només apareixien a la llista aquells que devien més d'un milió d'euros, mentre que ara ho fan aquells que acumulen un deute d'almenys 600.000 euros. L'import total també s'incrementa un 29,4% en comparació als gairebé 14.100 milions d'euros de fa sis mesos. A la llista hi apareixen empreses com Twitter, amb un deute de 800.000 euros, o personalitats com el cuiner Sergi Arola o l'exfutbolista Samuel Eto'o, amb deutes al voltant dels 980.000 euros.

Més empreses o persones jurídiques que físiques

Del total, 1.367 són persones físiques, mentre que els 5.910 noms restants corresponen a persones jurídiques o empreses. El deute agregat de les persones físiques és de 2.081 milions d'euros, mentre que el de les empreses ascendeix a 16.150 milions d'euros.

Un any més, la immobiliària Reyal Urbis –que va entrar en fase de liquidació el 2017- encapçala la llista, amb un deute de 341 milions d'euros. En segona posició apareix el grup Isolux –també en liquidació-, amb un deute de 329,6 milions d'euros, i tanca el podi la immobiliària Nozar, amb 214,9 milions d'euros.

Altres personalitats que segueixen a la llista són els casos del futbolista del FC Barcelona, Dani Alves (2,1 milions d'euros), la presentadora de televisió Patricia Conde (un milió d'euros), l'exbanquer Mario Conde (7,8 milions d'euros) o l'actual entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti (1,4 milions d'euros).

Cau Glovo

A Catalunya, empreses com Glovo, que en l'actualització del juliol acumulava un deute de gairebé 1,4 milions d'euros, ja no figuren a la llista. En canvi, altres societats com el club de futbol Reus Deportiu es mantenen al document, amb un deute d'1,2 milions d'euros.

La llista publicada aquest dilluns és la vuitena que es dóna a conèixer des del 2015, quan el llavors ministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, va introduir-la per tal que es reduís el nombre de deutors amb l'Agència Tributària.