Almenys catorze empreses de la Catalunya central figuren a la llista de morosos que va fer pública ahir l’Agència Tributària. En conjunt, aquestes catorze societats deuen més de 48 milions d’euros al fisc. La majoria d’aquestes empreses repeteixen presència al llistat.

El deute més elevat correspon a Francisco Seuba Trullàs, l’igualadí fundador de Paellador, que suma 9.172.764 euros pendents. El segueix la manresana Obras y Servicios Suria SL, amb un deute de 6.533.778. Francesc Miró SA, del fundador de la cadena d’electrodomèstics martorellenca Miró, acumula un deute de 6.193.363 euros. La constructora igualadina Grupo Emcofa deu 4.742.364 euros, i el grup manresá també del sector de la construcció Sánchez Romero, 4.142.084. Les segueix molt de prop la també igualadina Altiare Empresa Constructora, amb 4.132.009 euros. Sercametal SL acumula un deute de 2.678.468 euros, mentre que la bagenca Pujol Muntalà SA suma 2.001.939 euros. Serveis Elèctrics d’Abrera deu 1.821.922 euros, mentre que Construccions Francesc Vidal SA té un deute amb l’Agència Tributària d’1.115.433 euros.

Per sota del milió d’euros hi figuren Promocions Immobiliàries Olesa de Montserrat SL (985.462 euros) Fundición Pujol Muntalà (886.810) i Sarri Pujol SL (699.370).

A la llista de morosos s‘hi incorpora la bagenca Soler Global Service, que suma un deute de 3.128.759 euros.

Cares conegudes

Entre les noves personalitats que entren en la llista, Sergi Arola acumula un deute amb Hisenda d’uns 985.000 euros, mentre que la de l’empresari i exsoci d’Iñaki Urdangarin arriba els 956.000 euros i l’exfutbolista Samuel Eto’o, els 981.000 euros. L’endeutament de Twitter se situa en els 800.000 euros i el del televisiu Kiko Matamoros és de 711.000 euros.

A la llista publicada ahir per l’Agència Tributària també hi consten l’empresari Bartolomé Cursach, amb un deute d’uns 950.000 euros, i la companyia turística Pullmantur, que deu uns 834.000 euros. Com a novetat davant l’entrada en vigor de la Llei de lluita contra el frau, en aquesta llista de morosos el límit conjunt de deutes i sancions baixa des d’un milió a 600.000 euros, la qual cosa implica que hi hagi un nombre superior de deutors i deute en aquest allista en comparació de les d’anys anteriors. A més, s’hi inclouen expressament no únicament els deutors principals, sinó també, i com a novetat, els responsables solidaris.

Malgrat la rebaixa del llindar de deute per aparèixer a la llista, diverses societats i persones físiques han aconseguit desaparèixer-hi. Entre ells, destaca Glovo, l’equip de bàsquet Estudiants o l’empresari José María del Nido.

Es mantenen a la llista l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, i l’escriptor Ildefons Falcones, que hi van entrar el mes de juny passat, i acumulen ara un deute d’1,4 milions i 1,3 milions, respectivament. Entre altres famosos que també continuen devent al fisc destaquen María Paz Campos Trigos, nom real de l’actriu Paz Vega, amb un deute de 3 milions, així com l’empresari Agapito García Sánchez, amb 14,3 milions, l’expresident de Banesto Mario Conde, amb 7,8 milions, o la presentadora Patricia Conde, amb un deute d’un milió d’euros.

També s’hi manté l’escriptor César Vidal, el deute del qual ascendeix a 2,6 milions d’euros, el futbolista Dani Alves, amb un passiu de 2,088 milions d’euros, i entre els executius es troba Juan Antonio Ibáñez Fernández, expresident d’Urbas, amb 7,46 milions. De la seva banda, l’exministre Rodrigo Rato deu al fisc 1,39 milions, entre molts altres.