El govern espanyol ha donat llum verda a la norma que regirà la concessió d'ajudes del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric. El text publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) estableix els requisits per concedir les ajudes, que tenen un pressupost de 2.975 milions d'euros, en el període 2021-2023. És el pas previ a la publicació de la convocatòria per presentar projectes. En un comunicat, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha destacat que amb aquest pas l'executiu "compleix amb el seu compromís de tenir enllestida l'estructura del projecte estratègic abans de finals d'any". "Ja comptem amb un esquema d'ajudes específic que són el cor del PERTE", ha dit.

De les ajudes, 1.425 milions d'euros seran en forma de préstec i 1.550 milios d'euros en forma de subvencions. Podran tenir caràcter plurianual. El termini màxim de realització dels projectes serà fins al 30 de setembre de 2025.Les entitats interessades a presentar una sol·licitud hauran de fer-ho de forma col·laborativa i s'hauran de constituir com una agrupació d'empreses sense personalitat jurídica així com subscriure un acord intern previ a la sol·licitud. De les ajudes, 1.425 milions d'euros seran en forma de préstec i 1.550 milios d'euros en forma de subvencions Les agrupacions hauran d'estar formades per com a mínim cinc entitats jurídiques diferenciades que no pertanyin al mateix grup empresarial. L'han de compondre com a mínim un 40% de pimes i tenir implantació en almenys dues autonomies.De les entitats participants, almenys una d'elles haurà de ser de fabricació de vehicles de motor i l'altra de fabricació de components, peces i accessoris. Els projectes tractors hauran d'incloure projectes primaris que involucrin diversos eslavons de la cadena de valor del sector.