La Unió Europea (UE) va desemborsar a Espanya ahir el primer tram del fons de recuperació, que ascendeix a 10.000 milions d’euros, segons van confirmar la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. «El primer pagament del Next Generation EU, 10.000 milions d’euros per a Espanya, ja està en marxa! Felicitats a Espanya», va anunciar l’alemanya a través del seu perfil de Twitter. «Espero tenir aviat més bones notícies per a altres països de la UE», va afegir.

Així mateix, la CE ha confirmat el desemborsament per a Espanya de «10.000 milions d’euros en subvencions per donar suport a les reformes i la transició cap a un futur verd i digital». De la seva banda, el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, va confirmar que «el Tresor ja ha rebut els primers 10.000 milions d’euros dels fons Next Generation EU que la UE ha transferit a Espanya». «El nostre país no s’atura, avancem amb decisió en el desplegament del Pla de Recuperació per portar el progrés a totes les persones, sectors i territoris», va afegir. Aquest tram s’uneix així a la bestreta de 9.000 milions que l’executiu comunitari va avançar a mitjans d’agost i que no estava subjecte a condicions.