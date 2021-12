El Govern espanyol vol millorar la detecció d’irregularitats i males pràctiques al treball i per això recorrerà a la Intel·ligència Artificial (IA). A partir de l’1 de gener de 2022, la Seguretat Social utilitzarà un programa informàtic que utilitzarà l’anàlisi massiva de dades per automatitzar les inspeccions laborals i que podrà obrir actes de sanció a les empreses sense que faci falta la intervenció d’un inspector.

Aquesta mesura forma part del Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2021-2023 que va ser publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 29 de novembre. «Es desenvoluparà una aplicació informàtica que permeti detectar els incompliments salarials a partir de les taules salarials dels convenis col·lectius sectorials per facilitar una resposta inspectora molt més àgil», diu el text.

Encara que el ministeri de Treball i Economia Social que encapçala la vicepresidenta Yolanda Díaz encara no ha especificat quins aspectes concrets s’automatitzaran, els experts apunten al fet que es podria usar l’anàlisi massiva de dades (tributàries, laborals i de la Seguretat Social) per a detectar infraccions habituals com el no compliment de les hores límits de treball, errors en l’alta i baixa dels empleats, errors en la cotització o en el registre dels contractes.