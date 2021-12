L'ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 9,3% a la Catalunya Central. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d'autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d'Empresa i Treball.

L'Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l'oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d'autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació facilitada pels mateixos operadors. L'estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector amb l'objectiu de mesurar la competitivitat i rendiment de les empreses. Mitjançant nous indicadors, s'avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara els diferents àmbits territorials catalans.

La gran distribució comercial a la Catalunya Central

Segons l'Anuari, el sector de la gran distribució a la Catalunya Central va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d'establiments, respecte al bienni 2017-2018. En l'àmbit laboral, l'ocupació al sector ha pujat un 9,3% (de 3.747 a 4.095 persones).

La resta de magnituds analitzades han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda que ha pujat un 1,79%, (se situa en els 142.540 m2), i el nombre d'establiments ha crescut 2,44% (335 establiments). Per la seva banda, la densitat comercial —superfície comercial per cada 1.000 habitants— registrada a la Catalunya Central ha experimentat un lleuger descens del 0.89%, situant-se en 348m2 per cada mil habitants.

Desglossat per comarques, el Solsonès compta amb la major densitat comercial de la demarcació (462 m2/1.000 hab.), la quarta més alta de tot Catalunya. Tanmateix, en xifres absolutes, la comarca del Bages és la que acapara la major part dels establiments comercials a la demarcació (160) i la quantitat més gran de superfície de venda (65.085 m2).

La rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques centrals es va situar en els 5.551 euros/m2 de rendiment mitjà, per sota de la mitjana catalana (5.658 €/m).

Dades globals de Catalunya

Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya (un 14,1% del sector quotidià), una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats (52,4% del sector) i una facturació de 14.190 milions d'euros (62,1% del sector). Pel que fa a l'ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.

L'anàlisi de les dades globals a nivell català de l'Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020, el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d'establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15%), El grup Dia (10%) i Bon Preu (10%). En nombre d'establiments encapçala el rànquing Dia (19%), seguit de Condis (12%) i de GM Food (9%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat. Bon Preu ocupa el segon lloc, per davant del grup Dia i de Carrefour que ocupen el tercer i quart lloc respectivament.