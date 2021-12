La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que el Govern espanyol «vigilarà» el preu de la llum el 2022 davant la previsió que l’escalada de preus continuï. En una entrevista publicada ahir a Expansión, Ribera no descarta noves mesures per protegir les persones vulnerables i la indústria. La vicepresidenta explica que «no es pot descartar» una extensió addicional de les rebaixes fiscals, que per ara s’han prorrogat fins al març i a l’abril, depenent de quin tribut. «El que ens està dient el mercat de futurs és que la tensió no remetrà a curt termini», lamenta Ribera, que dut que de cara a l’any vinent no s’ha adquirit el compromís que el preu que paguin els ciutadans per la llum sigui el mateix que el 2018. Segons Ribera, enguany aquest compromís sí que es complirà.