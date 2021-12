La Seguretat Social va registrar un dèficit de 1.477,14 milions d’euros a 30 de novembre, l’equivalent al 0,12% del PIB, segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La xifra correspon a la diferència entre uns drets reconeguts per operacions no financeres de 159.660,68 milions, que creixen el 5,7%, i d’obligacions reconegudes de 161.137,82 milions, que s’enfilen el 4,46% respecte al mateix període del 2020. D’altra banda, els ingressos per cotitzacions arriben als 118.116,12 milions, en augmentar el 7,9% respecte al novembre del 2020. Del volum de drets reconeguts, el 91,42% correspon a entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, i el 8,58% restant a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Quant a les obligacions, el 89,41% ha estat reconegut per entitats gestores i el 10,59% per mútues. En termes de caixa, la recaptació líquida del sistema va arribar als 158.458,82 milions, amb un increment del 6,85% respecte a l’exercici anterior, i els pagaments van créixer el 4,51%, fins als 160.994,55 milions.