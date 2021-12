Telefónica ha fet oficial aquest dimarts el pacte amb els sindicats per impulsar un pla de baixes voluntàries a l'empresa. Segons ha informat el grup en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), s'estima que prop de 2.700 treballadors s'hi adhereixin. Això suposaria un cost de 1.500 milions d'euros, una xifra que es comptabilitzaria en els resultats d'aquest darrer quart trimestre. La companyia calcula que l'estalvi directe derivat del pla se situarà per sobre els 230 milions d'euros anuals a partir de 2023 i que l'impacte en la generació de caixa serà positiu a partir d'aquest 2022. Segons ha detallat Telefónica, la sortida dels empleats es produirà durant el primer trimestre de 2022.

Al pla s'hi podran adherir els treballadors que compleixin 55 anys o més el 2022 i que tinguin una antiguitat superior als 15 anys. Aquests rebran un 68% del sou regulador, que cobraran fins a la jubilació, i podran compaginar aquesta prestació amb altres activitats laborals, sempre que no suposin competència per a Telefònica.

Segons ha explicat Comissions Obreres, l'empresa ha establert àrees "crítiques" on la sortida estarà limitada al 38% de la plantilla. En altres, menys interessants per a la firma, per l'evolució del sector tecnològic o altres causes, el límit s'ha establert en el 75%.