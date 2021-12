La iniciativa liderada pel grup Volkswagen per impulsar l’electromobilitat a Espanya està més a prop de fer-se realitat una vegada que el govern central ha fet públiques les bases per accedir a les ajudes de 2.975 milions d’euros incloses en aquest PERTE, el primer dels grans projectes estratègics que ha dissenyat per canalitzar els fons europeus habilitats per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la covid.

Fa unes setmanes, Volkswagen va anunciar el seu pla d’inversions per als propers cinc anys a la península i va avançar la intenció de fabricar «vehicles elèctrics compactes» a la planta de Martorell i «SUV elèctrics» a les instal·lacions de VW a Pamplona. El grup alemany, no obstant això, va deixar clar que «la decisió final» dependria «de les condicions generals i de l’ajuda pública», en referència al PERTE que tenia previst aprovar el Govern i que ara ha vist la llum.

A Martorell, el grup alemany pretén acoblar tres models elèctrics de les marques Cupra, Skoda i Volkswagen, amb una previsió ja anunciada fa mesos d’arribar als 500.000 vehicles a l’any. Un volum global que arribarà als 900.000 si se sumen les unitats que s’acoblaran a Pamplona.

Precisament, els sindicats de Seat han advertit en els últims dies que els plans del Grup Volkswagen de convertir Martorell en una planta dedicada a vehicles elèctrics petits afectarà l’ocupació perquè sobrarà mà d’obra, per la qual cosa han exigit al govern central que condicioni les ajudes del PERTE al manteniment de la plantilla. I és que el cotxe de combustió exigeix entre 17 i 23 hores de treball per unitat en funció del model, mentre que l’elèctric compacte que es fabricarà a Martorell implicarà entre 12 i 13 hores, gairebé la meitat en alguns casos. Els sindicats, a més, temen que les relacions laborals es puguin tensar si Martorell i Navarra entren en competència en la nova etapa que s’obrirà amb l’electrificació de les seves plantes.

Amb el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE_VEC), el govern central aspira a mobilitzar una inversió privada d’11.900 milions en un sector estratègic per a Espanya, que ja és el segon fabricador europeu de vehicles i el novè mundial. L’objectiu del govern central és «afavorir l’atracció d’inversions a Espanya i reforçar a tot l’ecosistema d’automoció espanyol del desenvolupament de noves activitats entorn de la cadena de valor industrial del vehicle elèctric i connectat, convertint Espanya en líder d’electromobilitat a nivell europeu».

El sector de l’automoció fia el seu futur als fons europeus

L’automoció a Catalunya fia el seu futur a la transició al vehicle elèctric de la mà dels fons europeus a partir de l’any que ve, mentre capeja com pot la tempesta provocada per la falta de semiconductors i la marxa de Nissan de Barcelona, que amenaça milers d’ocupacions.

Aquest sector econòmic, el segon en rellevància a Catalunya i que aporta el 10% del PIB, ha viscut aquest 2021 un dels seus anys més convulsos, just quan esperava recuperar la normalitat després de l’impacte de les restriccions per la covid que van marcar 2020.

La crisi dels xips, que afecta la indústria mundial de l’automòbil, ha obligat la planta de Seat a Martorell, la principal fàbrica de cotxes d’Espanya, a aturar la seva producció de manera intermitent, la qual cosa la portarà a acabar l’any amb una mica més de 350.000 cotxes acoblats, menys dels previstos. Aquesta xifra, molt inferior als 500.000 produïts el 2019 -un any rècord per a la marca-, no és suficient per cobrir la demanda, situada fins i tot per sobre de la de l’etapa prepandèmia, mentre que el 2022 es preveu que els problemes continuïn. Per fer front a la falta de càrrega de treball, Seat ha aplicat un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) a la seva plantilla que estarà en vigor fins a juny de 2022, exemple que han seguit també proveïdors i subcontractes.

I tot això ha coincidit amb els espertenecs de Nissan a Barcelona, el segon gran fabricant de vehicles històricament a Catalunya, que va cessar fa pocs dies de manera definitiva la seva producció després de més de 40 anys d’activitat. La marxa de la multinacional nipona, anunciada al maig de 2020, deixa en l’aire 1.400 ocupacions directes i milers indirectes, a l’espera que es concreti l’alternativa per als tres centres de Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac en la qual treballen govern central, Generalitat, Nissan i sindicats. Encara que el manteniment de la plantilla de Nissan sembla assegurat, del projecte pel qual s’acabi optant dependrà que es pugui taponar, i en quina mesura, la pèrdua de llocs de treball de la indústria auxiliar del motor. Tot apunta que la nova activitat tindrà com a eix el ‘hub’ d’electromobilitat que lidera la firma tecnològica QEV, que pretén acoblar vehicles elèctrics a Sant Andreu i Zona Franca, mentre que el fabricant de motos elèctriques Silence ocuparà Montcada. Just aquesta setmana s’ha fet públic que la multinacional japonesa ha augmentat un 78% la seva producció en les seves factories espanyoles en els onze primers mesos de 2021, després del seu últim mes operatiu al complet a les plantes de Barcelona. En els primers onze mesos de l’any, Nissan ha fabricat a Espanya (Barcelona i Àvila) 25.494 unitats, un 77,5% més, si es compara amb les 14.362 unitats fabricades en el mateix període de 2020. Mentre que el mes de novembre va augmentar la seva producció un 27,3%, aconseguint les 2.741 unitats.

D’altra banda, i mentre intenta reduir els danys ocasionats per la falta de xips, Seat i el grup Volkswagen estan ultimant un gran projecte, batejat com a Future Fast Forward, per convertir Martorell i la planta de Navarra de Volkswagen en un ‘hub’ d’electromobilitat a Europa. El consorci alemany planeja fabricar a Martorell 25.000 vehicles elèctrics de petita grandària a partir de 2025, al mateix temps que busca instal·lar a Espanya una de les seves gigafactories de bateries, per la qual cosa compta amb part dels 3.000 milions d’euros en ajudes del PERTO del cotxe elèctric i connectat, i que beu dels fons europeus. La fàbrica de bateries, per la qual competeixen diverses comunitats autònomes, s’instal·larà, si es confirmen els plans actuals, a Extremadura, València i Aragó, les millor situades en aquesta carrera després que l’opció de Catalunya hagi quedat relegada.

2021 ha estat també l’any en el qual Wallbox, companyia especialitzada en carregadors elèctrics i gestió de l’energia, ha fet un gran pas endavant superant l’etiqueta d’empresa emergent i cotitzant en la borsa de Nova York. L’empresa catalana va facturar fins a setembre 55 milions de dòlars -uns 47,6 milions d’euros-, un 280% més respecte al mateix període de 2020, i afronta 2022 amb la previsió de començar a produir a Arlington, a Texas, i en una nova fàbrica a Barcelona, dues plantes que se sumarien a les ja operatives a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) i la Xina.