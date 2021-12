Catalunya encara el 2022 amb l’aspiració de consolidar la recuperació econòmica iniciada el 2021, malgrat que amb dubtes per la incidència que encara segueix tenint la pandèmia sobre l’economia i per l’elevada inflació.

Encara que la previsió del Govern català segueix sent tancar el 2021 amb un creixement del 6,4% del PIB, l’economia catalana va créixer fins al tercer trimestre de l’any el 4,1% interanual, per sobre de la mitjana espanyola, si bé en termes intertrimestrals va augmentar l’1,3%, per sota del conjunt d’Espanya.

La recent expansió de la variant òmicron, la disparada inflació -5,3% al novembre-, la crisi de matèries primeres i l’increment dels preus de l’electricitat afegeixen ombres al 2022, un exercici en el qual, no obstant això, la previsió de la Generalitat segueix sent que el PIB català s’incrementi el 6,4% més.

Risc d’alentiment en el creixement

Amb tot, des de diverses institucions econòmiques, com la Cambra de Comerç de Barcelona, s’apunta que, si els riscos per a l’economia catalana persisteixen, el creixement esperat a Catalunya per al 2022 podria ser inferior a l’estimat inicialment.

D’aquesta forma, es podria posar en risc l’objectiu de recuperar els nivells del PIB previs a la covid ja el 2022 i caldria esperar al 2023 per aconseguir-ho, tot això després d’un 2020 en què l’economia catalana es va desplomar l’11,5%.

I és que, malgrat l’avanç de la vacunació entre la població, la sisena onada ha tornat a posar sobre la taula noves restriccions en alguns sectors econòmics, i les perspectives no són del tot optimistes per a àmbits com el turístic.

El turisme remunta, però ho fa lentament

El turisme, un dels motors de l’economia catalana, afronta el 2022 amb la sensació que a poc a poc es va recuperant el visitant estranger, però que encara s’està realment lluny dels nivells d’activitat del 2019, que el sector creu que no arribaran fins al 2024.

Amb el trànsit aeri encara funcionant a nivells molt baixos, Catalunya s’aferra al turisme local i a l’estatal i a mercats de proximitat com el francès. No obstant això, la incertesa segueix afectant el sector i, quan tot feia preveure un excel·lent Cap d’Any, les noves restriccions aprovades a Catalunya per contenir els contagis de la covid-19 han causat una onada de cancel·lacions en hotels i cases de turisme rural.

Sense ampliació de l’aeroport, però amb avanços en Rodalies

Amb tot, una de les infraestructures clau de Catalunya, l’aeroport del Prat, no s’ampliarà perquè no s’ha inclòs en el pla quinquennal d’inversions d’Aena, el gestor aeroportuari, les primeres partides per fer-ho possible.

Aena plantejava una inversió total de 1.700 milions d’euros -a distribuir en deu anys-, però finalment el projecte d’ampliació va quedar en paper mullat pels desacords en el si tant de la Generalitat com del Govern central, malgrat que tots dos executius havien tancat un primer (i poc concret) acord a l’agost.

L’estany de la Ricarda, a l’espai natural del delta del Llobregat i per la salut del qual vetlla en última instància la Comissió Europea, ha estat el principal escull per a aquest frustrat projecte d’ampliació, ja que l’extensió de la tercera pista plantejada per Aena comportava envair aquest lloc.

El Govern central i la Generalitat sí que han avançat en matèria de Rodalies (les Rodalies catalanes), en acordar al novembre el traspàs del dèficit tarifari, uns 300 milions anuals, gràcies al qual l’Executiu català considera que tindrà ara més capacitat de pressió sobre Renfe.

El Govern veu aquest acord com un primer pas per completar el traspàs de Rodalies iniciat el 2009: ara reivindica poder gestionar el personal i el material mòbil i la competència sobre les vies que comencen i acaben a Catalunya.

Els fons europeus, estímul per a la recuperació

Un altre dels protagonistes del 2022 seran els fons europeus, que han de servir per dinamitzar l’economia catalana i transformar-la per ser més competitiva.

De fet, els pressupostos de la Generalitat per al 2022 presenten una despesa rècord gràcies a la inclusió de 2.142 milions dels fons europeus Next Generation. Amb tot, també existeixen incerteses sobre si hi haurà retards o no en l’aplicació d’aquests fons europeus.

En canvi, un factor que juga en contra de la recuperació és l’elevada inflació, que pot fer caure la despesa de les famílies, atès que la gran majoria de convenis col·lectius no preveuen l’actualització dels salaris a l’IPC.

Millora dels nivells d’ocupació, que segueix protegida pels ERTO

En l’àmbit de l’ocupació, la bona notícia és que, malgrat la crisi provocada per la pandèmia, els ERTO segueixen esmorteint aquest impacte al mercat laboral.

La Generalitat preveu que la taxa de desocupació es pugui reduir fins a l’11,2% el 2022. No obstant això, l’última Enquesta de Població Activa (EPA) coneguda -la del tercer trimestre- revela que Catalunya va liderar el repunt del mercat laboral a Espanya en aquest trimestre en sumar 63.200 ocupats i que ja va reduir la seva taxa d’atur per sota d’aquest objectiu, en concret fins al 10,92 %, i així va recuperar els nivells anteriors a la pandèmia.

Restauració i hostaleria, encara afectats; immobiliari, a l’alça

Malgrat tot, sectors afectats especialment per la pandèmia, com la restauració i l’hostaleria, encara continuen perjudicats en termes d’ocupació i de facturació.

Una altra incògnita que s’obre per al 2022 és saber quantes empreses catalanes podran tirar endavant quan es posi fi a l’escut dels ERTO i hagin de començar a retornar els préstecs de l’ICO.

Per la seva banda, el sector immobiliari s’està recuperant de l’impacte de la covid, i aquest 2021 ha donat pas a un boom de compravendes d’habitatges a Catalunya, mentre que també s’ha disparat la inversió en oficines a Barcelona, que ha atret uns 1.530 milions d’euros en inversions, més del doble que a Madrid.

Naturgy, un any marcat per l’OPA

Deixant de banda la perspectiva macroeconòmica, el 2021 també ha estat un any intens per a les companyies catalanes, entre aquestes Naturgy, la companyia catalana més gran en termes de facturació, per l’OPA parcial presentada pel fons australià IFM.

IFM pretenia aconseguir el 22,7% de l’accionariat, però finalment només en va obtenir el 10,83% -un 12% actualment- , una oferta de la qual es va desmarcar CriteriaCaixa, el primer accionista de la companyia, que va elevar el seu pes en l’accionariat al 26,7%.

Pel que fa a la resta de cotitzades no financeres de Catalunya, Cellnex va mantenir el 2021 la seva política d’adquisicions, encara que en l’últim tram de l’any ha topat amb les reticències del regulador britànic a la compra de les torres de Hutchison.

Per la seva banda, Grifols ha viscut el 2021 un any realment difícil, amb la seva cotització desplomada a nivells del 2014 a causa de la pandèmia, que ha fet que es reduïssin les donacions de plasma, la matèria primera amb la qual elabora els seus medicaments.

Per reforçar els seus nivells d’aprovisionament de plasma, ha dut a terme diverses adquisicions de calat, entre aquestes la de l’alemanya Biotest, i això ha fet que el nivell de deute escalés fins a nivells que els mercats han penalitzat.

En canvi, la pandèmia ha afavorit el fabricant de piscines Fluidra, que no ha parat de créixer els dos últims anys, i les seves accions ja tripliquen el seu valor respecte a l’arrencada del 2020.

Catalunya, captadora de ‘hubs’ i preparada per a un nou Mobile

Malgrat les crisis industrials aflorades en sectors com el de l’automoció, Catalunya ha demostrat ser en aquest últim any pol d’atracció per a hubs internacionals, com l’anunciat per Microsoft -centrat en models d’intel·ligència artificial- o el de PepsiCo -hub digital.

Així mateix, després de celebrar un MWC de transició el 2021 -amb uns 20.000 assistents presencials-, GSMA prepara per a finals de febrer una edició del 2022 que ha de ser de gradual recuperació de visitants, amb companyies ja confirmades com Samsung, Google, Huawei, Intel, IBM, Microsoft o Telefónica, entre d’altres, sempre que la variant òmicron doni un respir.