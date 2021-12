A mig mes de desembre tot feia pensar que s'assoliria un altre mínim històric de l’euríbor. Finalment, no ha estat així, però per molt poc. L’indicador més utilitzat a Espanya per calcular la quota de les hipoteques variables se situa aquest desembre en un -0,502%, tan sols tres mil·lèsimes per sobre del rècord aconseguit el gener d’aquest mateix any: -0,505%

Malgrat arribar algun dia a dades mai vistes, com el -0,518% del 20 de desembre, durant les últimes jornades l’euríbor ha anat experimentant un lleu ascens que evita que la dada de desembre sigui la més baixa de tota la sèrie. Més enllà d’aquests petits alts i baixos, que no han sigut massa significatius, podríem dir, com assegura taxatiu el director d’Hipoteques de iAhorro, Simone Colombelli, que el 2021 ha sigut «l’any més estable dels últims cinc». Així, des que el febrer del 2016 es registrés la primera dada negativa de la història (-0,008%), «la tendència ha sigut de baixada continuada», afegeix l’expert.

En comparació amb desembre del 2020, l’evolució de l’indicador tampoc ha sigut cridanera, ja que el desembre de l’any passat va acabar amb un -0,496%. Així, els qui tinguin una hipoteca de tipus variable encara notaran una petita rebaixa a les seves quotes, encara que sigui mínima.

Si el total del préstec hipotecari és de 150.000 euros a 30 anys amb euríbor + 0,99%, el desembre de l’any passat es pagaven 535,45 euros de quota i ara pagaran 535,04 euros. L’estalvi és de 0,41 euros al mes, el que equival a 4,92 euros a l’any.

Si ascendeix a 300.000 euros, igualment a 30 anys i amb un diferencial d’euríbor + 0,99%, pagaran aquest mes 1.070,07 euros, mentre que el desembre del 2020 pagaven 1.070,90 euros. En aquest cas, l’estalvi mensual és de 0,83 euros i l’anual de 9,96 euros.

Respecte a la previsió de l’euríbor de cara a l’any vinent, l’estabilitat podria continuar sent la nota dominant. Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu, ha reiterat en diverses ocasions que «continua sent bastant improbable» que la institució pugi els tipus el 2022. Per això, Colombelli tampoc espera «una gran pujada de l’euríbor els pròxims mesos, almenys no el primer semestre del 2022» i si després hi hagués un canvi a la política monetària, diu, «no seria radical, sinó gradual».

«Tot sembla indicar que el 2022 seguirem amb aquesta tendència d’estabilitat», afegeix el director d’Hipoteques de iAhorro. Fins i tot s’atreveix a pronosticar que l’any vinent l’euríbor seguirà en negatiu, que no veurem pics i que, a més, les xifres «oscil·laran en una forquilla màxima de dues dècimes», entre el -0,3 i el -0,5%.

Els canvis més grans els podríem trobar als productes. D’una banda, pot ser l’any en què el producte jove torni a repuntar perquè «aquest 2021 hem vist molta publicitat i molt poc moviment en aquest sentit», declara Colombelli, que afegeix que aquests moviments «podrien arribar en els pròxims mesos».

També cal posar el focus en els préstecs ICO concedits a causa de la pandèmia, que, segons manifesta l’expert de iAhorro, són «la gran incertesa del 2022: si no s’allarguen més enllà del 30 de juny, això podria portar una pujada de la morositat i, per tant, un empitjorament de les condicions dels bancs». Malgrat això, Simone Colombelli és optimista: «Segurament és un 2022 positiu, tant a nivell de preus com de productes».