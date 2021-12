El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert les dues convocatòries d'ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat que busquen fomentar la contractació de persones desocupades de menys de 30 anys. En total s'hi destinaran 125 milions d'euros que, segons les estimacions del Departament d'Empresa i Treball, permetran la contractació de més de 7.000 joves. La meitat del pressupost (62,5 milions d'euros) s'utilitzarà per subvencionar contractes en pràctiques per a joves amb titulació, mentre que la resta servirà per subvencionar contractes laborals. En aquest sentit, el SOC oferirà a les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat un ajut de 17.684 euros per cada jove contractat un any a jornada completa.

Els requisits per ser contractat dins d'aquests programes són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat. En el cas dels contractes de treball en pràctiques, cal complir els requisits que exigeix aquesta modalitat contractual, segons ha detallat aquest dijous el Departament d'Empresa i Treball en un comunicat.Pel que fa a les empreses, el nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat contractant. En aquells casos en què una persona física o jurídica tingui fins a una persona contractada, la subvenció es podrà sol·licitar únicament per a un contracte.Les empreses i autònoms interessats poden presentar les sol·licituds a partir d'aquest divendres 31 de desembre i fins al 31 de març de 2022 a través de l'espai 'Tràmits' de la seu electrònica de la Generalitat o bé a través del Canal Empresa, buscant 'Foment de l'ocupació i la contractació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya' en el cercador de tràmits. Ajudes de fins a 216 milions d'euros Les dues convocatòries obertes aquesta setmana formen part d'un paquet d'ajudes de 216 milions d'euros i que tenen com a objectiu impulsar polítiques actives d'ocupació adreçades únicament a persones joves. Aquesta inversió –amb suport del fons React EU- permetrà beneficiar més de 25.000 persones joves a través de programes d'orientació, formació i experiència laboral. Pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, es tracta d'una inversió "rècord que té un enorme retorn". "Cada jove que rep una bona formació ocupacional i que aconsegueix un lloc de treball digne és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat", ha expressat. Les mesures de suport a l'ocupació s'engloben en el pla de xoc per a l'ocupació, un pla que disposa de 917 milions d'euros i que se centra a ajudar els col·lectius més vulnerables –dones, joves i majors de 52 anys- a trobar feina després de la crisi de la covid-19.