Si bé aquest any no caldrà estar pendent de l'actualització de preus dels peatges a bona part de Catalunya, a les vies de pagament on encara es mantenen incrementen tarifes. Dos d'aquests peatges es troben a les comarques centrals; al tram de la C-16 entre Manresa i Sant Cugat del Vallès i, en la mateixa autopista, hi ha el que connecta el Berguedà i la Cerdanya a través del Túnel del Cadí.

Enguany, la tarifa a aquestes vies de pagament s'encareix un 5,4%, prenent com a referència la variació interanual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes d'octubre. Així doncs, a partir d'aquest 1 de gener del 2022, el peatge de l’autopista C-16 al seu pas pel Bages torna a superar, clarament, els 8 euros. Els turismes que vulguin passar el tram de Terrassa a Manresa (barrera troncal de Sant Vicenç) han de pagar un import durant els dies laborals de 2,40 € (en hora punta) i 4,80€ (en hora vall). Aquest preu puja fins els 8,39€ els caps de setmana i festius. Les tarifes que han de pagar els vehicles de gran tonatge seran pràcticament el doble. Als camions i autocars de 2 eixos i 4 rodes així com les furgonetes amb remolc aquest pas els costarà 3,60€ els dies entre setmana (hora punta), 7,20€ en hora vall i 12,59€ els dissabtes i diumenges. Pel que fa al tram que connectarà el Berguedà i la Cerdanya, a través del túnel del Cadí, les xifres són molts més simples, ja que no hi ha opcions de descompte ni variacions segons els dies, i es limiten a les categories dels vehicles (a més, ja fa uns anys es va eliminar l’opció, una mica més econòmica, d’anada i tornada). Així, la tarifa per a un turisme per cada pas per aquest peatge de la C-16 que connecta el Berguedà i la Cerdanya és a partir d’aquest dissabte 1 de gener de 12,64 euros, 64 cèntims més car que fins ara. A les furgonetes de gamma superior o vehicles amb remolc els costarà el túnel 27,60 euros; als vehicles de gran tonatge, 33,10 euros; i als ciclomotors, 10,19 euros.