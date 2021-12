La Generalitat, a través de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció), ha donat suport a 2.200 projectes d’empreses catalanes des del 2019 per adaptar-se al Brexit. La majoria de consultes van tenir lloc entre finals del 2020 i principis del 2021, coincidint amb la formalització de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. La majoria de consultes rebudes estan vinculades a temes de duanes i aranzels (26,4%) i de fiscalitat (23,6%), segons va informar ahir el Departament d’Empresa i Treball en un comunicat. La resta de qüestions tenen a veure amb normatives tècniques i administratives (15,7%), l’entorn de país (11,1%) i aspectes com la logística, la mobilitat o el transport. Empresa i Treball manté actiu el servei de consulta, ja que el Brexit es materialitzarà definitivament aquest gener amb l’entrada en vigor de tota la normativa. Fins ara, en alguns aspectes s’havia aplicat una moratòria durant el 2021.