Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la taxa anual del desembre suposa un augment d’1,2 punts davant de la del novembre, que va ser del 5,5%.

Respecte del novembre, els preus de consum han pujat l’1,3%, l’augment més gran en taxa mensual en 38 anys, des del desembre del 1983, apunta l’INE.

En el comportament de desembre destaca la pujada del preu de l’electricitat, més elevat aquest mes que al desembre del 2020 i, en menor mesura, l’augment dels preus de l’alimentació, davant del descens registrat l’any passat.

La taxa anual de l’IPC tanca així un any en què l’evolució dels preus ha estat anar-se elevant des del febrer, quan estava en el 0,0%, en un context de preus alts de l’energia i tensions en el comerç mundial per l’aturada de la pandèmia el 2020, en què es van registrar taxes negatives.

A l’abril, la taxa va superar el 2% i cada mes ha escalat amb més intensitat des de l’estiu, quan van començar a elevar-se els preus energètics, al qual s’ha sumat l’alimentació en la recta final de l’any.

Sense tenir en compte l’energia i l’alimentació, la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent també s’eleva, encara que en molt menor mesura, amb quatre dècimes fins al 2,1%, i s’ha situay gairebé cinc punts per sota de la de l’IPC general.

Es tracta, amb tot, de la taxa més elevada d’inflació subjacent des del març del 2013.

Des del Govern, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va assenyalar que encara que la taxa és alta tots els organismes coincideixen que és «transitori» i «temporal», que el 2022 «es podrà anar corregint».

En declaracions a la Moncloa després de la reunió de la Comissió Mixta per a la Reconstrucció, Recuperació i Suport a l’illa de La Palma, Bolaños va incidir que les xifres de la inflació són conseqüència de l’estirada de la recuperació econòmica mundial i que comparen amb un 2020 «en el qual la inflació era zero».

També va destacar que les mesures posades en marxa per aturar l’alça de la llum han aconseguit que la inflació «sigui menor».

Els experts opinen que és una dada «negativa»

«És una dada bastant preocupant», diu el professor de la Universitat Europea Guillermo Rocafort. «A Europa hi treuen ferro, però caldria tenir en compte comentaris de la Fed estatunidenca que adverteixen que la inflació pot ser a mitjà-llarg termini. Són dades per a Espanya i per a la UE negatives», afegeix Rocafort. El professor de l’Institut d’Estudis Borsaris Javier Santacruz comenta que «l’economia no té prou força en aquest moment de recuperació, de rendes o de beneficis empresarials, per compensar la caiguda del poder adquisitiu de les famílies».