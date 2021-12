És la sensació del Nadal al comerç de Manresa. Ha portat feina, però la resposta ha valgut la pena. Una vintena de comerciants dels carrers Urgell, Mel, Jaume I i Cirera exposen divertides i acurades rèpliques seves a l’exterior dels establiments, uns dibuixos sobre fusta fets amb pintura acrílica a partir de fotografies dels comerciants, obra d’Eduard de Poves i Marta Genís, responsables de la botiga de l’Urgell L’Atelier i que han estat els promotors de l’original acció comercial.

De moment, s’exposen els retrats dels propietaris de L’Atelier, La Sabonerie, El Cigne, Annest, Toc Toc La Shop, Mon Taller de Joieria, La Caseta de la Glòria, L’Armari d’Eco, Carns Joan, El Taller, Els Til·lers, Be Basic Home, Killing Weekend, Contrast i Fèmina, i aviat ho faran els d’Urmu, Farmàcia Comas i Regals Blaya. Estan pendents els de la perruqueria Altarriba, Comallonga, Iglesias Moda i Pastor. Els comerciants n’estan encantats i la resposta dels clients és «excel·lent», coincideixen.

Eduard de Poves i Marta Genís van proposar aquesta acció per «donar visibilitat al comerç d’aquest sector», que queda fora del circuit comercial habitual de la ciutat, concentrat en els carrers Guimerà i Born. «Les taxes industrials que imposa l’Ajuntament a la retolació i la llum estan deixant els carrers sense presència del comerç. I hi ha desertització», diu De Poves, que afegeix que «abans el circuit comercial de Manresa no era tan petit, no es reduïa a només dos carrers. Tot el sector de Sant Miquel i Sobrerroca bullia. S’ha fet una mala gestió, tant de l’aparcament com de la circulació». Per posar un gra de sorra en revertir aquesta situació van impulsar una iniciativa que s’ha estrenat per Nadal però que vol ser permanent i que vol donar presència al comerç del sector alhora que el pretén presentar com una alternativa «amb humanitat» per fer front en certa manera al comerç sense identitat local de les grans cadenes comercials. «Els comerciants d’aquí tenim cara i ulls», ve a ser el missatge de l’acció, diu De Poves.

En els darrers anys, el carrer Urgell, especialment el tram entre el carrer de la Mel i el Born, ha anat agafant personalitat, gràcies a les activitats vinculades al treball artesanal i la producció de proximitat. Hi ha joieries d’autor, botigues de roba de creació pròpia, saboneries artesanals, moda per a la llar elaborada a mà, elements per treballar el patchwork, tallers artístics... A més de carnisseries, pastisseries i botigues d’alimentació, entre d’altres. Alguns dels establiments tenen dècades d’història, com El Cigne, mentre que alguns s’han afegit molt recentment a l’oferta del carrer, com és el cas de la Sabonerie. Els botiguers asseguren que la vida comercial al carrer és com «de família», amb molta unió, i que tot plegat els fa «diferents» de la resta del comerç manresà.