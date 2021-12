La Seguretat Social ha abonat 18.663 prestacions als autònoms catalans al desembre per compensar les pèrdues per la pandèmia. Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Catalunya agrupa el 17,3% de les sol·licituds aprovades a l’Estat, percentatge només superat per Andalusia (22,3%). Per demarcacions, Barcelona concentra 15.370 prestacions (82,3%); Girona, 1.386 ajudes (7,4%), Tarragona, 1.317 sol·licituds aprovades (7,1%) i Lleida, 590 prestacions (3,2%). A l’Estat, la Seguretat Social ha abonat 87 milions d’euros en prestacions a més de 108.000 autònoms al desembre. Per altra banda, 115.000 autònoms van rebre fins al 30 de setembre una prestació i en tornar a l’activitat la quota se’ls va reduir al 50%. A partir de gener, però, l’exoneració serà del 25% .