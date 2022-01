A finals de l’any passat, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge, va crear el programa anomenat Reallotgem, per tal de descongestionar les taules d’emergències dels municipis catalans amb mancança d’habitatge públic, com Manresa, Igualada, Berga i d’altres.

L’objectiu era que l’Agència de l’Habitatge llogués durant el 2021 uns 1.500 habitatges, que podrien donar resposta a aproximadament un 80% de les famílies o persones en situació d’emergència econòmica i social que tenen un informe favorable de les taules d’emergències però que encara estan pendents de ser reallotjades. Desconeixem el nombre d’habitatges que l’Agència porta llogats fins ara però el programa va néixer amb voluntat de continuïtat en els propers anys. El mecanisme establert per llogar els habitatges és el següent: - Els captadors són els ajuntaments o els professionals del sector (administradors de finques i agents immobiliaris). Els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat i tenir una superfície útil màxima de 90 m2. La renda mensual del lloguer ha de ser com a màxim la determinada per l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer. - L’Agència lloga l’habitatge amb una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica), i abona l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer per avançat. - Tot seguit, l’adjudica a una família pendent de reallotjament, qui hi podrà viure pagant un import de lloguer social. - A la fi del termini de l’arrendament, l’Agència retorna a la propietat l’habitatge buit i en condicions d’habitabilitat. A més a més, a mitjans d’aquest any, la Generalitat, dins del mateix programa Reallotgem, va obrir una nova línia encaminada a aturar casos de desnonament imminent per deute del lloguer. En aquest cas, es tracta que el propietari i el llogater poden demanar a la Generalitat que es converteixi en l’arrendatari de l’habitatge objecte de desnonament, assumint el pagament del lloguer del nou contracte (5 o 7 anys, segons s’escaigui) i fent-se càrrec del deute existent, fins a un màxim de sis mesos. Si s’aconsegueix aquest acord totes les parts hi surten guanyant: el llogater pot continuar vivint a casa seva i el propietari cobra part, o la totalitat, del deute i passa a tenir l’habitatge llogat amb total garantia de cobrament. Des d’aquí fem una crida als propietaris per tal que tinguin en compte el programa Reallotgem, tant quan decideixin posar un habitatge a lloguer com quan estan immersos en un procés de desnonament. En ambdós casos, el llogaran pel mateix preu que al mercat lliure, i, alhora, facilitaran allotjament a una família en risc d’exclusió social. Aquesta crida la fem extensiva al conjunt dels agents immobiliaris, que amb aquest programa poden oferir llogar immobles amb garantia de cobrament i, alhora, contribuir a solucionar la manca d’habitatge assequible i social.