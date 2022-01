L’alça de la inflació, que tanca l’any en el 6,7%, impulsada sobretot pel repunt històric de l’energia el 2021, farà que en 2022 la vida dels catalans s’encareixi, si bé el cost del transport públic no pujarà. Aquests són alguns dels principals canvis en les tarifes:

Electricitat

Els càrrecs i els peatges que es cobren a la factura de la llum (i que abans de les rebaixes de l’últim trimestre del 2021 podia suposar fàcilment la meitat de la factura) baixaran entorn d’un 30% i el 4,6%, respectivament, a partir d’ahir, cosa que es traduirà en una rebaixa d’almenys 7 euros mensuals en una llar mitjana, segons càlculs del Govern central. Amb tot, la llum comença el 2022 amb preus mai vistos abans al mercat majorista i els mercats de futurs no preveuen una baixada fins a almenys el segon quadrimestre, alhora que la gasolina s’acosta als 1,5 euros el litre, a prop del seu màxim històric, cosa que al seu torn encareix els productes i serveis que ofereixen les empreses.

Autopistes de peatge

Els conductors catalans han celebrat aquest 2021 que s’aixequessin les barreres dels peatges a la C-32 nord i la C-33 i a l’AP-2 i l’AP-7, uns trams on ara no s’ha de pagar per circular, si bé el Govern central està analitzant un nou model de finançament de les autopistes. Amb tot, segueixen existint quatre peatges a Catalunya, en vies gestionades per la Generalitat, que el 2022 seran el 5,4% més cars, el mateix increment que la variació anual de l’IPC registrat a l’octubre: tres són a la C-16 (túnels de Vallvidrera, autopista de Montserrat i túnels del Cadí) i un altre a la C-32 sud (entre Castelldefels i el Vendrell).

Alta velocitat

Així mateix, seguiran sumant-se competidors en l’oferta de trens d’alta velocitat, una situació que podria comportar una reducció generalitzada del cost dels bitllets.

El 2021, Renfe va sumar als seus AVE el servei de baix cost AVLO, al mateix temps que va començar a operar aquest mateix servei l’operadora Ouigo, filial de la francesa SNCF. A partir del segon semestre d’aquest 2022 també ho farà Iryo, la marca comercial d’Ilsa, un consorci que és promogut per la companyia valenciana Air Nostrum i per la italiana Trenitalia.

Transport aeri

El pla quinquennal d’Aena per al 2022-2026 fixa una congelació de les tarifes que el gestor aeroportuari cobrarà a les aerolínies en els propers cinc anys.

A més, Enaire mantindrà fins al 2024 les taxes de navegació aèria per sota dels nivells del 2019. El 2022, la taxa peninsular serà el 19,4% més baixa que el 2019 i la canària, el 14,4%.

Aigua i gas

Als 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) la taxa del tractament de residus municipals, que es cobra al costat del rebut de l’aigua, s’encarirà un 3% de mitjana, si bé aquesta pujada no afectarà la gran majoria de consumidors i es mantindrà la bonificació del 100% de l’impost a les famílies més vulnerables.

Amb el preu del gas disparat als mercats internacionals, les tarifes regulades de gas natural (TUR) arrencaran l’1 de gener amb una pujada del 5,48% respecte al gener del 2021.

Metro i autobús

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordat congelar les tarifes del transport públic per al 2022, com ja va fer l’any passat, en un context en el qual des de l’inici de la pandèmia el vehicle privat està guanyant terreny al transport públic.

Aquest serà, doncs, el preu dels principals títols de transport públic: el bitllet senzill costarà 2,4 euros; la T-Casual valdrà 11,35 euros; la T-Usual, 40 euros; la T-jove, 80 euros; la T-dia, 10,50 euros; la T-familiar, 10 euros, i la T-grup, 79,45 euros.

Taxis

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les tarifes del servei de taxi pujaran el 2,8% de mitjana, es mantindran les quatre tarifes habituals: laborables; laborables entre 20.00 i 8.00 hores i dissabtes i festius; preu tancat (solament disponible via aplicació mòbil); o trajecte entre l’aeroport i el moll adossat, i viceversa.

Hi haurà suplements de 4,30 euros a l’aeroport, el moll adossat i per a vehicles ocupats entre 5 i 8 persones; de 2,50 a Sants Estació i Fira de Barcelona Gran Via, i de 3,10 euros en nits especials: Sant Joan, Nit de Nadal i Nit de Cap d’Any.

Barcelona congela preus

El govern municipal de Barcelona ha decidit congelar tarifes i preus públics en serveis com el Bicing o entrades com les del Zoo o el parc d’atraccions del Tibidabo.

Centres cívics, casals de barri, de joves o d’ancians mantindran els seus preus, si bé les instal·lacions esportives municipals encariran les seves tarifes el 3,1%, en línia amb la pujada de l’IPC.