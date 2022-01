Les 'start-ups' catalanes han captat 1.479 milions d'euros el 2021, més del triple respecte a l'any passat i el màxim de la sèrie històrica, segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball. Fins ara el rècord l'ostentava l'any 2018, quan es van captar 897 milions d'euros. Durant aquest 2021, les empreses emergents del país han tancat 207 rondes de finançament, sent Barcelona la ciutat del país que més inversió atrau. De fet, la capital catalana se situa com la quarta ciutat de la Unió Europea amb més rondes de finançament tancades, superada només per París, Berlín i Estocolm.

Pel que va al volum d'inversió, Barcelona ocupa la sisena posició del rànquing de la Unió Europea. En aquest sentit, més de la meitat del capital aixecat (un 51%) prové de rondes superiors als 100 milions de dòlars (88 milions d'euros), un fet que, segons Acció, "demostra la maduresa dels projectes de l'ecosistema català". Per altra banda, les dades recollides per Acció situen Barcelona com el setè 'hub' d'empreses emergents de la Unió Europea en futurs unicorns (companyies tecnològiques valorades en una xifra entre 250 i 1.000 milions de dòlars), amb un total de 15 companyies. Segons la directora general d'Indústria i consellera delegada d'Acció, Natàlia Mas, els resultats "posen de manifest la robustesa de l'ecosistema de 'start-ups' a Catalunya, que s'ha més que recuperat després del xoc inicial provocat per la pandèmia". En aquest sentit, Mas destaca que el fet que les empreses aconsegueixin aquests nivells de finançament és "un senyal clar del potencial dels projectes emprenedors catalans i l'interès creixent que desperten en l'àmbit internacional".