Els apartaments, càmpings i cases rurals de Catalunya han acollit 113.835 turistes durant el mes de novembre, sis vegades més respecte del mateix període de l’any passat, quan el nombre de visitants es va situar en els 17.954.

Malgrat el creixement registrat aquest mes, la xifra de turistes en allotjaments extrahotelers és encara un 24% inferior als volums previs a l’esclat de la pandèmia, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Catalunya és la cinquena comunitat que més visitants atrau a través de la seva xarxa d’apartaments, càmping i cases rurals (un 4% del total de l’Estat), superada per les Canàries (56,8%), Andalusia (14,6%), el País Valencià (11,6%) i Madrid (4,9%).

Els allotjaments extrahotelers que més viatgers han captat han estat els càmpings, amb un total de 60.529 al novembre. Això suposa multiplicar per gairebé set vegades els volums registrats al mateix mes de l’any passat, tot i que la xifra es manté el 16,6% per sota de la del novembre del 2019.

Pel que fa a les cases de turisme rural, aquestes van acollir 33.992 turistes el mes de novembre, deu vegades més en termes interanuals. Respecte del 2019, però, la xifra és encara el 21,1% inferior.

Quant als apartaments turístics, fins a 19.314 viatgers van optar per aquesta opció el mes de novembre. Això suposa multiplicar per quatre el nombre de viatgers respecte de l’any passat, tot i que la xifra es manté el 43,2% per sota dels nivells previs a l’esclat de la pandèmia.