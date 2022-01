La Catalunya Central ha tancat el mes de desembre amb un augment de persones registrades a l’atur de 390 (1,53%), en contrast amb la xifra del conjunt de Catalunya, que s’ha reduït de 664 persones (-0,2%). Amb un total de 25.892 aturats, les comarques centrals mantenen d’aquesta manera un nivell similar al del tancament del 2019, l’últim any prepandèmia, quan hi havia 25.945 persones a les llistes de les oficines de treball. La reducció respecte de fa un any al Bages, una de les comarques més industrials, ha estat del 20,42% respecte del 2020.

Aquest desembre, només l’Alt Urgell (-1,44%), la Cerdanya (-0,84%) i el Solsonès (-2,69%) han registrat una disminució de l’atur en termes intermensuals, però totes les comarques de l’àmbit de Regió7 donen dades de recuperació de l’ocupació en termes interanuals.

El Moianès, amb el 4,84 %, és la comarca on més ha augmentat l’atur registrat, seguida del Baix Llobregat Nord (3,44%), el Bages (1,9%), el Berguedà (1,3%) i l’Anoia (0,34), que han arrossegat tota la Catalunya Central a un augment conjunt de l’1,53% respecte del novembre.

En termes intermensuals, des del febrer d’aquest any (1,71%) no hi havia un augment del nombre de persones registrades a l’atur. Respecte d’un any enrere, des del maig d’aquest any (-1,65%), la llista d’aturats registrats s’ha anat escurçant i el setembre va ser el mes que ho va fer de manera més significativa, el 20,61%.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, l’any s’ha tancat amb 369.158 persones aturades, el que suposa un descens del 25,8% respecte de fa un any, quan n’hi havia 497.611. Això són 128.453 persones menys que un any enrere i 18.966 menys que el 2019. Les dades indiquen que es tracta del tancament d’any amb menys persones aturades en desembre des del 2007. Per tant, s’han recuperat valors precovid i és el millor desembre en 15 anys. D’altra, banda, també indiquen que el descens interanual a Catalunya (25,8%) és més pronunciat que la mitjana de l’Estat (20,1%)

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, també ha fet un increment rècord en un mes de desembre amb 3.519.131 persones afiliades.

Per gènere, les dones suposen el 57% de persones aturades. Són 210.323, el 22,9% menys que fa un any. Els homes suposen el 43% restant i, en el seu cas, la reducció de l’atur respecte del 2020 ha estat més pronunciada, del 29,3%. Actualment, són 158.835 els homes en situació d’atur

Per edats, cal destacar que l’atur en menors de 25 anys també registra la xifra més baixa de tota la sèrie històrica amb 19.740 persones en situació d’atur, un 49,2% menys que fa un any.

Pel que fa a l’atur de llarga durada registrat, hi ha 200.811 persones, més de la meitat del total de persones aturades (54,4%). Són 27.608 menys respecte del 2020, però 57.298 més respecte del 2019. El 71,1% de l’atur de llarga durada són persones de 45 i més anys.

Per la seva banda, Foment del Treball celebra que es recuperi l’ocupació precrisi però avisa sobre les incerteses per l’evolució de la pandèmia. La patronal confia que es continuïn creant llocs de treball al llarg d’aquest any. Segons va destacar ahir t la patronal, tant les dades del desembre com l’evolució interanual indiquen una «millor situació» que en l’inici de la crisi de la covid. No obstant això, Foment va avisar que no s’ha recuperat la meitat de la producció perduda durant la crisi i que caldrà estar pendents de les «incerteses associades a l’evolució de la pandèmia» i als efectes que pugui tenir la implantació de la reforma laboral.

La CEOE també va subratllar el creixement dels autònoms, amb 56.990 més en comparació de fa un any, però va recordar que encara n’hi ha 108.178 que han cessat l’activitat, xifra que suposa un increment de 1.998 persones.