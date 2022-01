Els establiments Bonpreu i Esclat implantaran les «Hores tranquil·les» cada dissabte, a partir del 8 de gener, de 15 h a 17 h. En aquestes dues hores, es reduirà la intensitat lumínica i acústica dels establiments. L’objectiu de l’acció és afavorir la compra de diferents col·lectius que poden veure’s afectats per la contaminació acústica i lumínica, com les persones amb autisme i hipersensibilitat sensorial.

Durant les dues hores setmanals en què s’implementarà la mesura, es desconnectarà el fil musical i el canal àudio, s’aturarà l’ús de la megafonia i es tancaran les pantalles digitals. A part, també s’aplicaran altres mesures per disminuir el soroll que es genera a les botigues durant la seva activitat ordinària.

Per a aquesta iniciativa, Bonpreu i Esclat col·labora amb la Federació Catalana d’Autisme, formada per 30 entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i oferir serveis de qualitat que contribueixen al creixement i apoderament del teixit associatiu relacionat amb el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).

Amb l’objectiu que d’implementar la inclusió en tots els àmbits de la vida, els establiments Bonpreu i Esclat ja disposen des de fa uns mesos de targetes client adaptades al sistema Braille per facilitar les compres a les persones amb discapacitat visual. També es van adaptar els fullets promocionals amb la millora de la gamma de colors i contrast cromàtic. Aquestes iniciatives es van posar en marxa amb l’assessorament i validació de la Comissió Braille Espanyola de l’ONCE.

Bon Preu vol reivindicar la importància que tothom pugui accedir a serveis essencials en igualtat de condicions.