L’empresa manresana Deporvillage, especialitzada en venda en línia de moda i accessoris esportius, va tancar el 2021 a l’alça, amb vendes superiors als 160 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un creixement del 35% respecte a l’any anterior, quan va registrar una facturació de 120 milions, segons Fashionnetwork.com. Per a aquest any 2022, calcula un increment de la xifra de negoci d’entre el 15% i el 20%, alhora que busca el seu encaix a Iberian Sports Retail Group (ISRG), integrat per la britànica JDSports, l’alacantina Sprinter i la portuguesa SportZone, que va adquirir el 80% de la companyia manresana el juny passat.

En el darrer Black Friday, la Deporvillage ja va aconseguir un increment del 15% en les vendes respecte a la mateixa campanya del 2020, i va superar els 10 milions d’euros de facturació, segons dades de l’empresa. En declaracions de Xavier Pladellorens, CEO i cofundador de Deporvillage, a Fashionnetwork.com, sobre la venda del 80% de l’empresa a ISRG: «Era el pas següent que havíem de fer per consolidar-nos, formar part d’un gran grup. Ara hem de definir el nostre rol en l’organització». Pladellorens afegeix que «mantenim la marca, l’estructura, les oficines, el magatzem… El dia a dia de l’empresa no ha canviat, al cap i a la fi, ens van comprar perquè el nostre model funciona. Abans reportàvem al consell d’administració, que eren els inversors, i ara reportem a ISRG». Deporvillage té previst traslladar les seves instal·lacions de l’edifici Impuls del Parc Central de Manresa a una nau del polígon El Grau de Sant Fruitós de Bages, com ja va explicar aquest diari el 2 de juny passat. Deporvillage concentra el 80% de la facturació al sud d’Europa: Espanya, França, Portugal i Itàlia, que «és on podem oferir preus més competitius i enviaments en 24 hores», afirma Pladellorens. L’e-commerce, de moment, és lluny de tocar sostre als mercats on és fort. L’empresa manresana manté l’estratègia de continuar impulsant les seves marques i llançar-ne de noves.