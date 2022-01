El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va carregar ahir contra l’acord de la reforma laboral entre els agents socials i el Govern espanyol. «Aquesta modificació no és la que volem ni la que necessita Catalunya i la seva economia, ni tan sols és segurament la que el govern més progressista s’havia marcat com a llistó», va sentenciar el conseller. Torrent es va referir, per exemple, al fet que la Generalitat continuï sense disposar de les autoritzacions administratives en els ERO o que les indemnitzacions en cas d’acomiadament es mantinguin com estaven. En la seva compareixença, Torrent va anunciar que el Govern continua treballant en els ajuts als sectors afectats per les restriccions, més enllà dels 20 milions d’euros per a l’oci nocturn.

En la seva compareixença en roda de premsa posterior al Consell Executiu, coincidint amb la publicació de les dades de l’atur registrat del desembre, Torrent va recordar que l’autorització administrativa en els ERO era una facultat que tenia el Govern català fins que es va aprovar la reforma laboral del PP. Segons el conseller, disposar d’aquesta eina és «un bon instrument en mans de l’administració a Catalunya per millorar les condicions de mediació» i per oferir alternatives al tancament en determinades empreses.