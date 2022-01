La CEOE considera «urgent» accelerà l’execució dels fons europeus per «assegurar la seva arribada a l’economia real i maximitzar l’impacte de la recuperació». Així ho va manifestar ahir, coincidint amb la presentació del primer informe de seguiment del fons Next Generation. Segons el document, el govern espanyol va publicar el 2021 unes 400 convocatòries vinculades als fons per 9.300 milions d’euros, dels quals gairebé 5.000 ja estaven compromesos pel sector privat. No obstant, la patronal assenyala que, segons les últimes dades, les empreses han rebut 104 milions, el 2% de la inversió.

La CEOE també mostra sorpresa per com s’ha fet el repartiment dels fons entre govern central icomunicats. Dels 9.300 milions licitats, uns 1.000 han estat atorgats per les comunitats, un 14% del total. Segons la patronal, aquestes xifres «xoquen amb la tendència que s’havia vist fins ara», on l’estat executava el 30% del pressupost ordinari, les comunitats el 63% i els ajuntaments el 7%.